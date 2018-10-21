Amasya'ya 55 milyon liralık yatırım

Amasya'nın Merzifon ilçesine 55 milyon liralık yatırım yapacak 10 yeni firmaya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer tahsisi yapıldı.

Amasya Valisi Osman Varol, Merzifon OSB'de yatırımcılar için yeni tahsis edilen alanda yapılan altyapı çalışmalarını inceledi.

Varol, burada yaptığı konuşmada, yatırımın Amasya ve Merzifon için önemli olduğunu belirtti.

Merzifon OSB'de parsel işlemleri tamamlanan 71 bin 167 metrekare alanda, 55 milyon liralık yatırım ile 10 yeni tesis kurulması için başlatılan işlemlerin tamamlandığını aktaran Varol, söz konusu yatırımlarla 1015 kişiye istihdam ve 10 milyon liralık ihracat hedeflediklerini söyledi.

Gelecek yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterdiklerini vurgulayan Varol, şöyle devam etti:

"Kısa bir süre önce dövizle ilgili hareketliliğin çok yoğun olduğu, karamsar bir havanın estirilmeye çalışıldığı dönemde 10 kahraman girişimcimiz burada tahsislerini alıp, yatırımlarına başladılar. Bakanlığımız buranın altyapısı ile ilgili ihaleye çıkmak için son hazırlıklarını yaparken, bizler de yatırımcılarımızın temel ihtiyaçlarını gidermek için harekete geçtik. Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'nin en geleceği parlak organize sanayi bölgelerinden birisi."