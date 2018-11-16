Amatör denizci belgelerinde düzenleme

Amatör denizci belgesi (ADB) alırken, sürücü belgesi bulunanlardan sağlık raporu istenmeyecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, "Özel Teknelerin Donatımı ve Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, ADB alacak kişilerin, "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik"te belirtilen birinci grup sürücü belgesi sınıfları için istenen sağlık şartlarıyla muayenelerine dair usul ve esaslara göre sağlık raporu almaları gerekecek.

Karayolları Trafik Kanunu hükümleri kapsamında sürücü belgesi sahibi olanlar, istenen sağlık ve muayene şartlarından muaf olacak.

ADB sahibi kişide sağlığı bakımından özel tekne kullanımına engel aşikar bir değişikliğin görülmesi ve tespiti halinde, bu belgeleri geri alınarak, kişinin sağlık kuruluşlarında muayenesi istenecek. Sağlık şartları bakımından özel tekne kullanımına ilişkin bir engelinin olmadığı veya mevcut olan bu halin daha sonra ortadan kalktığı sağlık raporuyla tespit edildiği takdirde, ADB belgesi kişiye geri verilecek.

