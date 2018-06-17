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"Amazon, ABD'deki toplam satışların yüzde 4'ünü gerçekleştirdi"

FİNANS HABERLERİ  | 17.06.2018 11:36 | Son Güncelleme

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Akat: - "Amazon geçen yıl Amerika'daki e-ticaret satışların yüzde 44'ünü, yani ülkedeki toplam satışların yüzde 4'ünü, gerçekleştirdi" - "Hindistan'da yerleşik 20 bin KOBİ Amazon'un tedarikçisi konumunda. Hindistan Ekonomi Bakanlığı'nın bu sayıyı 100 bine çıkarma hedef ve vizyonu deklare edilmiştir"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, "E-ticaret sitesi Amazon geçen yıl Amerika'daki e-ticaret satışların yüzde 44'ünü, yani ülkedeki toplam satışların yüzde 4'ünü, gerçekleştirdi." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Akat, Amazon'da hızlı büyüyen ürünlerin lüks güzellik ve kiler ürünleri olduğunu söyledi.

Akat, "Hindistan'da yerleşik 20 bin KOBİ Amazon'un tedarikçisi konumunda. Hindistan Ekonomi Bakanlığı'nın bu sayıyı 100 bine çıkarma hedef ve vizyonu deklare edildi. ABD'ye yönelik ihracatlar da zannedilenin aksine ABD'ye ithalat yapmak, parasını tahsil etmek için ABD'de yerleşik şirket olma zorunluluğu bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

Akat, Hindistan KOBİ'lerinin ABD'de şirket kurmadan, ekonomik operatörler ile anlaşarak ithalatın kendi adlarına yapılmasını sağlayıp doğrudan tüketiciden tahsilatı gerçekleştirdiğini belirtti.

Hindistan'daki KOBİ'lerin Amerikan pazarına Amazon'la girerek pazarda söz sahibi olduğunu ve markalaştığını belirten Akat, "Birçok ürünün son paketlenmesini ve depolanmasını Amerika'da lokal olarak yapıp firmaların gücüne güç kattı." diye konuştu.

Pakistan ve Kore pazarındaki ağırlığa dikkati çeken Akat, ayrıca pazarın lideri Çin firmaları stratejilerini ileri düzeye taşıyıp Amerika'da bir çok konuda markalaşma ve üretim bantlarını Trump politikasına uygun yapılandırmaya başladıklarını söyledi.

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- "Yerli ve milli hızlı kargo şirketlerinin desteklenmesi yerli uçak, otomobil üretimi ile öncelik olmalı"

ABD'ye yapılan ithalatta KDV'nin ithalat esnasında değil son tüketiciye satış esnasında tahsil edildiğini belirten Akat, şunları kaydetti:

"Bu da sistemi oldukça cazip bir hale getirmektedir. Örneğin Türkiye'de son tebliğ ile 30 avro seviyesine çekilen hızlı kargo muafiyeti ABD'de 800 dolar. Bu dahi mikro ihracatın önünün açılmasına imkan teşkil etmektedir ki Hindistan firmaları bu boşluğu hızla doldurmakta. Türkiye'de Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (EDGB) kapsamında düzenlenen Mikro İhracat'ı destekleme ve arttırma faaliyetleri deniz aşırı ülkelerde navlun engeline takılmaktadır.

Bu bağlamda Hindistan ve Pakistan navlun sorununu milli havayolları ile taşıma ile ABD'ye ve diğer ülkelere (Meksika-Kanada) mikro ihracatlarını desteklemektedir. Bu husus özellikle yerli ve milli uluslararası güvenilirliğe ve kabiliyete haiz hızlı kargo şirketleri ile desteklenmelidir. Türkiye'de bu bağlamda PTT başta olmak üzere enternasyonal kabiliyete haiz yerli ve milli hızlı kargo şirketlerinin özellikle deniz aşırı ülkelerde yetkinliğinin ve yerel partnerler ile güçlü iş birlikleriyle dağıtım kabiliyetlerinin arttırılması gerekmektedir. Yerli ve milli hızlı kargo şirketlerinin yurt dışında desteklenmesi yerli uçak, yerli otomobil üretimi ile aynı önem ve öncelikte tutulmalı."

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Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osma

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