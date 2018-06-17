"Amazon, ABD'deki toplam satışların yüzde 4'ünü gerçekleştirdi"

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, "E-ticaret sitesi Amazon geçen yıl Amerika'daki e-ticaret satışların yüzde 44'ünü, yani ülkedeki toplam satışların yüzde 4'ünü, gerçekleştirdi." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Akat, Amazon'da hızlı büyüyen ürünlerin lüks güzellik ve kiler ürünleri olduğunu söyledi.

Akat, "Hindistan'da yerleşik 20 bin KOBİ Amazon'un tedarikçisi konumunda. Hindistan Ekonomi Bakanlığı'nın bu sayıyı 100 bine çıkarma hedef ve vizyonu deklare edildi. ABD'ye yönelik ihracatlar da zannedilenin aksine ABD'ye ithalat yapmak, parasını tahsil etmek için ABD'de yerleşik şirket olma zorunluluğu bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.

Akat, Hindistan KOBİ'lerinin ABD'de şirket kurmadan, ekonomik operatörler ile anlaşarak ithalatın kendi adlarına yapılmasını sağlayıp doğrudan tüketiciden tahsilatı gerçekleştirdiğini belirtti.

Hindistan'daki KOBİ'lerin Amerikan pazarına Amazon'la girerek pazarda söz sahibi olduğunu ve markalaştığını belirten Akat, "Birçok ürünün son paketlenmesini ve depolanmasını Amerika'da lokal olarak yapıp firmaların gücüne güç kattı." diye konuştu.