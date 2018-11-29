FİNANS

Amazon, Alman siber suçlar kurumu tarafından araştırılıyor 

FİNANS HABERLERİ  | 29.11.2018 17:00 | Son Güncelleme

Alman siber suçlarla mücadele kurumu yetkilileri, Amazon’un online alışveriş pazarında adil rekabeti sağlayıp sağlamadığını araştırıyor.  The Bundeskartellamt (Federal Kartel Bürosu) Perşembe günü yaptığı basın açıklamasında,  Amazon.de adlı web sitesindeki üçüncü taraf satıcılara yönelik muameleyle ilgili “kötüye kullanım” başlattığını belirtti.  Federal Kartel Bürosu Başkanı Andreas Mundt, “Aldığımız birçok şikayetten dolayı, Amazon’un satıcılara karşı pazardaki konumunu kötüye kullanıp kullanmadığını inceleyeceğiz” dedi.   Açıklamada, Amazon’un açıklama yapmadan satıcı hesaplarını bloke etme ve satıcıların bilgilerini kullanmak gibi birçok madde olduğu belirtildi.   Amazon’un veri kullanımıyla ilgili ayrı bir soruşturma da, Avrupa Birliği Rekabet Komisyonu tarafından halihazırda yürütülüyor.

Elif Varan / İstanbul,29 Kasım (DHA) - Alman siber suçlarla mücadele kurumu yetkilileri, Amazon’un online alışveriş pazarında adil rekabeti sağlayıp sağlamadığını araştırıyor.
The Bundeskartellamt (Federal Kartel Bürosu) Perşembe günü yaptığı basın açıklamasında, Amazon.de adlı web sitesindeki üçüncü taraf satıcılara yönelik muameleyle ilgili “kötüye kullanım” başlattığını belirtti.
Federal Kartel Bürosu Başkanı Andreas Mundt, “Aldığımız birçok şikayetten dolayı, Amazon’un satıcılara karşı pazardaki konumunu kötüye kullanıp kullanmadığını inceleyeceğiz” dedi.
Açıklamada, Amazon’un açıklama yapmadan satıcı hesaplarını bloke etme ve satıcıların bilgilerini kullanmak gibi birçok madde olduğu belirtildi.
Amazon’un veri kullanımıyla ilgili ayrı bir soruşturma da, Avrupa Birliği Rekabet Komisyonu tarafından halihazırda yürütülüyor.

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