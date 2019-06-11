FİNANS

Amazon dünyanın en değerli markası oldu

FİNANS HABERLERİ  | 11.06.2019 15:45 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Haziran (DHA)

İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...
Pegasus GM Mehmet Nane IATA Yönetim Kurulu’ndaPegasus GM Mehmet Nane IATA Yönetim Kurulu’nda
Hazine ihaleler öncesi ROT'ta 3.34 milyar lira borçlandıHazine ihaleler öncesi ROT'ta 3.34 milyar lira borçlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Vatandaşa uyarı: İndirimde son 20 gün

Vatandaşa uyarı: İndirimde son 20 gün

Bu otelin dünyada eşi benzeri yok!

Bu otelin dünyada eşi benzeri yok!

Dolar yönünü çevirdi! İşte son durum...

Dolar yönünü çevirdi! İşte son durum...

Onlar pilot olamayacak!

Onlar pilot olamayacak!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yatırımcı rehberi (9)

Yatırımcı rehberi (9)

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

KAP-Kaynak Tekniği'nin Lincoln Electric'e satış sözleşmesi imzalandı

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pegasus GM Mehmet Nane IATA Yönetim Kurulu’nda

Pegasus GM Mehmet Nane IATA Yönetim Kurulu’nda

Hazine ihaleler öncesi ROT'ta 3.34 milyar lira borçlandı

Hazine ihaleler öncesi ROT'ta 3.34 milyar lira borçlandı

THY Venezuela seferlerini artırdı

THY Venezuela seferlerini artırdı

ODD: Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Mayıs'ta yüzde 55 daraldı

ODD: Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Mayıs'ta yüzde 55 daraldı

Yapı Kredi ve TEGV’den öğrencilere hızlı bağış projesi

Yapı Kredi ve TEGV’den öğrencilere hızlı bağış projesi

Gazetecilikten ödüllü bal üreticiliğine

Gazetecilikten ödüllü bal üreticiliğine

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.