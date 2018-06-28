FİNANS

Amazon, internet eczanesi PillPack'i satın alıyor

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 18:22 | Son Güncelleme

Şirketin yaygın teslimat ağı sayesinde müşterilere daha hızlı ilaç teslimatı yapabileceği belirtiliyor

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un internet eczanesi PillPack adlı şirketi satın alacağı bildirildi.

Amazon'dan yapılan açıklamada, reçeteli tüketicilere günlük ilaç teslimatı yapan PillPack'i satın alma anlaşmasının bu yılın ikinci çeyreğinde tamamlanmasının beklendiği belirtilirken, anlaşmanın tutarıyla ilgili bir bilgi ise paylaşılmadı.

PillPack'in önceden hazırlanmış dozlar halinde günlük ilaç teslimatı yaptığına dikkat çekilen açıklamada, müşterilere yapılacak teslimatın zamanında gerçekleşmesinin önemi vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon Küresel Müşteri Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Wilke, "PillPack müşterilerinin hayatlarını geliştiriyor. Biz de insanlara zaman kazandırarak, yaşamlarını basitleştirerek ve sağlıklı hissetmelerini sağlayarak onlara yardımcı olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Amazon'un New York borsasında işlem gören hisseleri TSİ 17.05'de yüzde 0,8 primle işlem görürken, ABD'li eczane zincirlerinin hisselerinde büyük kayıplar görüldü.

Ülkenin en büyük eczane zinciri olan CVS'in hisseleri aynı saatte yüzde 9,3 kayıp gösterirken, Walgreens Boots Alliance hisseleri yüzde 10,5 ve Rite Aid hisseleri yüzde 9,9 düşüş kaydetti.

Uzmanlar, Amazon'un uzun zamandır portföyüne eczane hizmetlerini katmayı planladığına dikkati çekerek, şirketin ABD genelindeki yaygın teslimat ağı sayesinde müşterilere daha hızlı ilaç teslimatı yapabileceğini vurguladı.

Amazon, ayrıca, yatırım şirketi Berkshire Hathaway ve bankacılık devi JPMorgan Chase ile ortak kuracağı kar amacı gütmeyen sağlık sigortası şirketini ocak ayında duyurmuştu.

İlk etapta Amazon, Berkshire Hathaway ve JPMorgan Chase'in toplam 1,2 milyon çalışanına makul fiyatlı ve düşük maliyetli sağlık sigortası hizmeti vermesi planlanan yeni şirketin ileride tüm Amerikalılara hizmet vermesi öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amazon eczane İlaç PillPack

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