Amazon piyasa değerinde 1 trilyon dolar sınırını aştı

İstanbul, 4 Eylül (DHA) - Küresel online perakende devi Amazon, Apple'dan sonra piyasa değerinde 1 trilyon dolar sınırını aşan ikinci şirket oldu.

ABD borsalarının açılmasından kısa süre sonra Amazon hisseleri dünkü kapanışa göre yüzde 2.0 artışla 2,050.50 dolara yükseldi.

Böylece Amazon, Ağustos ayında 1 trilyon dolar sınırını aşan teknoloji devi Apple'dan yalnızca beş hafta sonra bu sınırı aşan ikinci şirket oldu.

