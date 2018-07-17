ABD'li e-ticaret devi Amazon'un internet üzerinden yılda bir defa düzenlediği "Prime Day" bu yıl teknik sorunlarla başladı.

Amazon'un her yıl "Prime" üyelerine milyonlarca ürünü büyük indirimlerle sunduğu "Prime Day" dün ABD'nin doğu bölgesi yerel saatine göre 15.00'te (TSİ 22.00) başladı.

"Prime Day"in başlamasıyla Amazon'un sitesinde teknik sorunlar yaşanırken, kullanıcılar siteye erişimde güçlük çekti.

Amazon'un internet sitesinin açılmasında sorunlar yaşanırken, bazı tüketiciler satın almak istedikleri indirimli ürünlere ulaşamadıklarını bildirdi.

Kullanıcılar yaşadıkları sıkıntıları Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerine taşırken, teknik sorun doğu bölgesi yerel saatine göre 22.00'ye (TSİ 05.00) kadar devam etti.

Amazon, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı müşteriler alışverişte güçlük yaşıyor. Bu sorunu hızlıca çözmek için çalışıyoruz. Prime Day'in ABD'deki ilk saatinde, geçen senenin aynı dönemine göre müşteriler daha çok ürün sipariş etti." ifadelerine yer verildi.