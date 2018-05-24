"Amazon yetkilileri, Türkiye'den ayakkabı almak istediğini söyledi"

İSTANBUL (AA) - Türk Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Gürsoy, e-ticaret devi Amazon''un yetkilileri ile 30 Mart'ta İstanbul'da toplantı yaptıklarını belirterek, "Toplantıda amazon.com yetkilileri yakında Türkiye'de faaliyete başlayacaklarını, Türkiye'den ayakkabı almak istediklerini ve Türk ayakkabı üreticisi ile görüşmek istediklerini belirttiler. Onlara bu üreticilerin hangi şartları taşımaları istediklerini sorduk. Bazı detayları konuştuktan sonra havalimanına kendilerini bizzat bıraktık." ifadelerini kullandı.

Gürsoy, yaptığı yazılı açıklamada, başkanlığı sürecinde amazon.com yetkilileri ile yaptıkları toplantı hakkında TASD'ın yeni yönetiminin doğru olmayan açıklamalarda bulunduğunu bildirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekilliği aday adaylığı sürecinde TASD Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan istifa ettiğini ancak halen TASD Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu aktaran Gürsoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TASD olarak amazon.com yetkilileri ile yapılan toplantının sanki hiç gerçekleşmemiş ve yapılamamış olarak kamuoyuna yansıtılması bizzat beni ve TASD üyelerini üzmüştür. TASD üyeleri ve TASD Yönetim Kurulu Başkanı olarak amazon.com yetkilileri ile 30 Mart'ta Taksim Hilton Oteli'nde kahvaltılı bir toplantı yaptık. Toplantıya Yönetim Kurulu adına Atilla Ülkümen ve TASD Üyesi Muhammed Yahşi katılmıştır. Toplantıda amazon.com yetkilileri yakında Türkiye’de faaliyete başlayacaklarını, Türkiye’den ayakkabı almak istediklerini ve Türk ayakkabı üreticisi ile görüşmek istediklerini belirttiler. Onlara bu üreticilerin hangi şartları taşımaları istediklerini sorduk. Bazı detayları konuştuktan sonra havalimanına kendilerini bizzat bıraktık."