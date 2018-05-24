FİNANS

"Amazon yetkilileri, Türkiye'den ayakkabı almak istediğini söyledi"

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 15:09 | Son Güncelleme

TASD Yönetim Kurulu Üyesi Gürsoy: - "TASD üyeleri ve TASD Yönetim Kurulu Başkanı olarak "amazon.com" yetkilileri ile 30 Mart'ta Taksim Hilton Oteli'nde kahvaltılı bir toplantı yaptık. Toplantıya Yönetim Kurulu adına Atilla Ülkümen ve TASD Üyesi Muhammed Yahşi katılmıştır" - "Toplantıda amazon.com yetkilileri yakında Türkiye’de faaliyete başlayacaklarını, Türkiye’den ayakkabı almak istediklerini ve Türk ayakkabı üreticisi ile görüşmek istediklerini belirttiler. Onlara bu üreticilerin hangi şartları taşımaları istediklerini sorduk. Bazı detayları konuştuktan sonra havalimanına kendilerini bizzat bıraktık" - "Toplantı sonrası TASD üyelerine mail yoluyla ulaştık ve talep toplamaya başladık 100’e yakın üyemiz Amazon ile görüşmek istediklerini bize bildirdiler biz de bu talepleri direk "amazon.com"a bildirdik"

İSTANBUL (AA) - Türk Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Gürsoy, e-ticaret devi Amazon''un yetkilileri ile 30 Mart'ta İstanbul'da toplantı yaptıklarını belirterek, "Toplantıda amazon.com yetkilileri yakında Türkiye'de faaliyete başlayacaklarını, Türkiye'den ayakkabı almak istediklerini ve Türk ayakkabı üreticisi ile görüşmek istediklerini belirttiler. Onlara bu üreticilerin hangi şartları taşımaları istediklerini sorduk. Bazı detayları konuştuktan sonra havalimanına kendilerini bizzat bıraktık." ifadelerini kullandı.

Gürsoy, yaptığı yazılı açıklamada, başkanlığı sürecinde amazon.com yetkilileri ile yaptıkları toplantı hakkında TASD'ın yeni yönetiminin doğru olmayan açıklamalarda bulunduğunu bildirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekilliği aday adaylığı sürecinde TASD Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan istifa ettiğini ancak halen TASD Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu aktaran Gürsoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"TASD olarak amazon.com yetkilileri ile yapılan toplantının sanki hiç gerçekleşmemiş ve yapılamamış olarak kamuoyuna yansıtılması bizzat beni ve TASD üyelerini üzmüştür. TASD üyeleri ve TASD Yönetim Kurulu Başkanı olarak amazon.com yetkilileri ile 30 Mart'ta Taksim Hilton Oteli'nde kahvaltılı bir toplantı yaptık. Toplantıya Yönetim Kurulu adına Atilla Ülkümen ve TASD Üyesi Muhammed Yahşi katılmıştır. Toplantıda amazon.com yetkilileri yakında Türkiye’de faaliyete başlayacaklarını, Türkiye’den ayakkabı almak istediklerini ve Türk ayakkabı üreticisi ile görüşmek istediklerini belirttiler. Onlara bu üreticilerin hangi şartları taşımaları istediklerini sorduk. Bazı detayları konuştuktan sonra havalimanına kendilerini bizzat bıraktık."

\

- "Yazışmalar ve görüşme belgeleri taraflarda mevcut"

Gürsoy, toplantı sonrası TASD üyelerine mail yoluyla ulaştıklarını ve talep toplamaya başladıklarını belirterek, 100'e yakın üyelerinin Amazon ile görüşmek istediklerini kendilerine bildirdiklerini aktardı.

Amazon yetkililerinin 100 firmanın çok fazla olduğunu, bunların içinden marka olanların ayrılıp kendilerine bildirilmesi gerektiğini kendilerine ilettiğini anlatan Gürsoy, kendilerinin de bu sayıyı 40'a düşürdüklerini bildirdi.

\

- "TASD yönetimi tarafından bu bilgilerin karalanmaya çalışılması bizleri üzmüştür"

Gürsoy, bu süreçte kendisinin milletvekilliği adaylığı için başkanlıktan istifa ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yüzden görüşmeler yeni yönetime devrolmuştur. Bu süreçte tüm yazışmalar, mailleşmeler hem dernek kayıtlarında, hem dernek maillerinde hem de ilgili otelin kayıtlarında mevcuttur. TASD'nin yeni yönetimi tarafından basınımız ile paylaştığımız bu bilgilerin karalanmaya çalışılması bizleri üzmüştür. Ülkemizin içinde bulunduğu bugünlerde kafaları karıştırmamak ve kişisel hırsları ön planda bırakmak gerekmektedir. Ülkemize daha çok yatırım ve istihdam için el birliği ile çalışmalıyız. TASD yeni yönetiminin 'sadece açıklama yapılması bize aittir' demesi yine bizi üzmüştür. Bu kurumun Başkanlığını yapmış biri olarak 'Daha çok üretime odaklanalım. Küçük şeyler peşinde koşmayalım' diyorum."

Öte yandan, TASD'nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Sabur Endican, yaptığı yazılı açıklamada böyle bir görüşmenin olmadığını iddia etmişti.

PARTNERKraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!Kraliçe 'yetersiz' dedi üvey kayınvalide fırsatı kaçırmadı!
Prof. Dr. Alçın: Ekonomide yapısal dönüşüme ihtiyaç varProf. Dr. Alçın: Ekonomide yapısal dönüşüme ihtiyaç var
TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı (1)TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TASD

En Çok Okunan Haberler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak dolar yorumu

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in neden aday gösterilmediği ortaya çıktı

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

Nobel ödüllü ekonomist Nouriel Roubini'den Türk ekonomisi yorumu

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...

Gram altın ne kadar oldu? İşte altında son durum...

SGK müjdeyi verdi! Maaşlar toplu ödenecek

SGK müjdeyi verdi! Maaşlar toplu ödenecek

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

'Küresel piyasalarda doların daha fazla güçlenebileceğini düşünmüyoruz'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Prof. Dr. Alçın: Ekonomide yapısal dönüşüme ihtiyaç var

Prof. Dr. Alçın: Ekonomide yapısal dönüşüme ihtiyaç var

Yerli patates çeşidi Nahita'nın tohumu 15 ülkeye satılacak

Yerli patates çeşidi Nahita'nın tohumu 15 ülkeye satılacak

Kursiyer kadınlar kooperatif kurup mağaza açtı

Kursiyer kadınlar kooperatif kurup mağaza açtı

CK Boğaziçi Elektrik yüzde 96 müşteri memnuniyeti sağladı

CK Boğaziçi Elektrik yüzde 96 müşteri memnuniyeti sağladı

Sıcaklar ve kuraklık buğdayı etkiledi, verim yüzde 50 düştü

Sıcaklar ve kuraklık buğdayı etkiledi, verim yüzde 50 düştü

Elazığ'da günde bir ton badem şekeri üretiliyor

Elazığ'da günde bir ton badem şekeri üretiliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.