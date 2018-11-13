FİNANS

Amazon.com.tr moda mağazası açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 12:56 | Son Güncelleme

Bugün kullanıma sunulan Amazon.com.tr moda mağazasında tüketiciler açılış gününe özel fiyatlar ve seçili ürünlerde ekstra yüzde 25 indirime sahip olacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki tüketiciler bugünden itibaren Amazon.com.tr/fashion üzerinden moda mağazasında yer alan ürünlere, 50 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz güvenilir teslimat ayrıcalığıyla ulaşabilecek.

Amazon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün kullanıma sunulan Amazon.com.tr moda mağazasında tüketiciler açılış gününe özel fiyatlar ve seçili ürünlerde ekstra yüzde 25 indirime sahip olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Müdürü Sam Nicols, "Amazon olarak amacımız, müşterilerin internet üzerinden almak isteyebilecekleri her şeyi, cazip fiyatlarla sunan, dünya üzerindeki en müşteri odaklı şirket olmak. Bugün, yerli ve yabancı birçok markanın yüz binlerce ürününü Türkiye'deki müşterilerimizle moda mağazamız üzerinden bir araya getirmenin heyecanını yaşıyoruz. Önümüzdeki aylar içinde, ürün yelpazemizi ve teslimat seçeneklerimizi artırarak en iyi müşteri hizmetini sunmak adına Amazon.com.tr'deki faaliyetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Amazon.com.tr Satıcı Hizmetleri Ülke Lideri Alpagut Çilingir, "Amazon olarak, satıcıların e-ticaret faaliyetlerini geliştirmeleri ve satışlarını artırmaları için çeşitli araçlara ve programlara yatırım yapmaya devam ediyoruz. Moda mağazamızın açılmasıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanındaki küçük ve büyük ölçekli işletmeler, Amazon.com.tr/fashion üzerinden e-ticaretle işlerini büyütme fırsatı yakalayacak." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Amazon Fashion'ın açılması ile birlikte Türkiye'de moda alanında faaliyetlerini yürüten işletmeler, herhangi bir ürün listeleme ücreti olmadan ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilere satabilecek.

Amazon bu işletmelere, listeleme araçları, 7 gün 24 saat online satış desteği, açık ve şeffaf satış koşulları, rapor ve analizler gibi satış artırmaya destek olacak hizmetler sunuyor.

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Amazon.com.tr/fashion

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