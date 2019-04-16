FİNANS

Amazon.com.tr'den aynı gün teslimat hizmeti

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 11:17 | Son Güncelleme

İstanbul'u kapsayan servis, sabah 10.30'a kadar verilen siparişlerin aynı gün içinde adrese teslim edilmesini sağlıyor

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr, İstanbul içi aynı gün teslimat hizmetini duyurdu.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, Amazon.com.tr tarafından satılan ve gönderilen tüm ürünler için geçerli hizmetle pazartesiden cumartesiye sabah saat 10.30'a kadar verilen siparişler aynı gün 17.00-21.00 saatleri arasında teslim ediliyor.

Televizyondan tost makinesine, cep telefonundan kitaba, kahve makinesinden çocuk oyuncaklarına kadar birçok farklı ürün grubunda geçerli aynı gün teslimat hizmetinde minimum sepet tutarı aranmıyor.

Amazon.com.tr müşterileri, yalnızca Amazon.com.tr'nin satıcı olduğu ürünlerde geçerli olan aynı gün teslimat hizmetinden 12,90 TL karşılığında faydalanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Operasyon Direktörü Hakan Karadoğan, Amazon.com.tr'nin açılışından bu yana en büyük önceliklerinden birinin müşteri deneyimi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz için teslimat hızının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bugün, yüz binlerce ürünü İstanbul içi aynı gün teslimat hizmetiyle müşterilerimizle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Önümüzdeki aylar içinde ürün yelpazemizi ve teslimat seçeneklerimizi artırarak en iyi müşteri hizmetini sunmak adına Amazon.com.tr'deki faaliyetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

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