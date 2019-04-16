Amazon.com.tr'den aynı gün teslimat hizmeti

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr, İstanbul içi aynı gün teslimat hizmetini duyurdu.

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, Amazon.com.tr tarafından satılan ve gönderilen tüm ürünler için geçerli hizmetle pazartesiden cumartesiye sabah saat 10.30'a kadar verilen siparişler aynı gün 17.00-21.00 saatleri arasında teslim ediliyor.

Televizyondan tost makinesine, cep telefonundan kitaba, kahve makinesinden çocuk oyuncaklarına kadar birçok farklı ürün grubunda geçerli aynı gün teslimat hizmetinde minimum sepet tutarı aranmıyor.

Amazon.com.tr müşterileri, yalnızca Amazon.com.tr'nin satıcı olduğu ürünlerde geçerli olan aynı gün teslimat hizmetinden 12,90 TL karşılığında faydalanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Operasyon Direktörü Hakan Karadoğan, Amazon.com.tr'nin açılışından bu yana en büyük önceliklerinden birinin müşteri deneyimi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimiz için teslimat hızının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bugün, yüz binlerce ürünü İstanbul içi aynı gün teslimat hizmetiyle müşterilerimizle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Önümüzdeki aylar içinde ürün yelpazemizi ve teslimat seçeneklerimizi artırarak en iyi müşteri hizmetini sunmak adına Amazon.com.tr'deki faaliyetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz."

