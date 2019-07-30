FİNANS

Amazon.com.tr'den "Yaz Alışveriş Rehberi" kampanyası

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2019 15:03 | Son Güncelleme

Amazon.com.tr yaz sezonu alışverişi için ihtiyaç duyulan ürünleri "Yaz Alışverişi Rehberi"nde bir araya getirdi

İSTANBUL (AA) - Amazon.com.tr’nin elektronikten oyuncağa, modadan ev yaşama kadar birçok farklı kategoride gerçekleştirdiği "Yaz Alışveriş Rehberi" kampanyası başladı.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamaya göre, Amazon.com.tr yaz sezonu alışverişi için ihtiyaç duyulan ürünleri "Yaz Alışverişi Rehberi"nde bir araya getirdi.

Mayodan dalış kıyafetlerine, deniz gözlüklerinden plaj havlularına kadar birçok yaz ürününü birbirinden özel indirim ve fırsatlarla bir araya getiren Amazon.com.tr’nin online rehberinde ayrıca cep telefonu, bilgisayar, kulaklık, hoparlör, fotoğraf makinesi, tıraş makinesi, epilasyon aletleri, ayakkabı, bebek bezi, güneş gözlüğü, spor ekipmanları, termos, kitap, yapı market ile ev ve mutfak ürünleri de yer alıyor.

Kitaplarda yüzde 25, mayo bebek bezlerinde yüzde 30 ve moda ürünlerinde yüzde 70’e varan indirimlerle Yaz Alışveriş Rehberi kullanıcıları cazip fiyatlarla karşılıyor.

11 Ağustos'a kadar sürecek kampanya ile oyuncaktan elektroniğe, modadan mutfağa birçok kategorideki ürünleri bir araya getiren rehber, aynı zamanda kullanıcıları cazip fiyatlarla da karşılıyor.

Yüzde 70’e varan indirimlere ek birçok üründe geçerli ücretsiz teslimat avantajı ile birbirinden çeşitli fırsatlara, Amazon.com.tr'nin internet sayfası ve Amazon Alışveriş mobil uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
amazon.com.tr Yaz Alışveriş Rehberi

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