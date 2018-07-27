FİNANS

Amazon'dan ikinci çeyrekte rekor kar

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2018 00:19 | Son Güncelleme

Şirket ikinci çeyrekte 2,5 milyar dolar net kar elde etti

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un net karı bu yılın ikinci çeyreğinde rekor kırarak 2,5 milyar dolar oldu.

Amazon'un açıklanan bilançosuna göre, firmanın net karı bu yılın ikinci çeyreğinde 2,5 milyar dolar olurken, söz konusu miktar şirket tarihinde bir çeyrekte elde edilen en yüksek net kar olarak kayıtlara geçti.

Amazon'un net karı üç çeyrek üst üste 1 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Firma, geçen yılın nisan-haziran döneminde 197 milyon dolar net kar elde etmişti.

Geçen senenin ikinci çeyreğinde şirketin hisse başına karı 0,40 dolar olurken, bu yılın aynı döneminde söz konusu miktar 5,07 dolara ulaştı.

Amazon, 2017'nin nisan-haziran aylarında 37,95 milyar dolar gelir elde ederken, bu yılın aynı döneminde ise yüzde 39,4 artışla 52,89 milyar dolar gelir yakaladı.

Bu yılın ikinci çeyreğindeki net karın rekor seviyeye ulaşmasının ardından, firmanın New York borsasında işlem gören hisselerinde yükseliş görüldü.

Buna göre, New York borsasının kapanmasını takiben yapılan sınırlı işlemlerde şirketin hisse başına değeri bin 881 dolara tırmanarak yüzde 4 prim yaptı.

Uzmanlar, Amazon'un hisselerindeki asıl yükselişin yarın gerçekleşmesinin beklendiğini belirtirken, firmanın piyasa değerinin 900 milyar doları aşarak dünyanın en büyük piyasa değerine sahip Apple'ı geçebileceğini, ardından bu yıl içinde 1 trilyon dolar barajını zorlayabileceğini vurguluyor.

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Amazon bilanço gelir Net kar

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