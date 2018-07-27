Amazon'un ikinci çeyrek kârı 12 kattan fazla arttı

İstanbul, 27 Temmuz (DHA) - Amazon.com mali yılının ikinci çeyreğinde net kârını, 12 kattan fazla artışla, geçen yılın aynı dönemindeki 197 milyon dolardan, 2.53 milyar dolara yükseltti.

Şirketin açıkladığı bilançosuna göre, geçen yılın 4. çeyreği ve bu yılın ilk çeyreğinin ardından, şirketin net kârı ikinci çeyrekte de 1 milyar dolar eşiğini aştı ve 2.53 milyar dolar ve hisse başına 5.07 dolar düzeyine fırladı. Şirketin geçen yılın aynı döneminde net kârı 197 milyon dolar, hisse başına 40 cent olmuştu. Amazon'ın ikinci çeyrekte cirosu yüzde 39 artışla 37.96 milyar dolardan 52.89 milyar dolara çıktı.

Analistler hisse başına 2.50 dolar kâr ve 53.41 milyar dolar ciro bekliyorlardı. Amazon bulut hizmetleri bölümünün cirosu ise ikinci çeyrekte yüzde 49 artarak 6.11 milyar dolara çıktı.

