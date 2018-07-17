Amazon'un patronu Jeff Bezos dünyanın en zengini

İstanbul, 17 Temmuz (DHA) - Kişisel serveti 150 milyar doları geçen Amazon'un sahibi Jeff Bezos dünyanın en zengini oldu. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Bezos'un serveti ikinci sıradaki Bill Gates'den 55 milyar dolar daha yüksek.

Enflasyondan arındırılmış verilere göre Bezos, modern tarihin en zengini konumuna geldi. Bezos'tan önce bu ünvan 1999 yılındaki 100 milyar dolarlık serveti ile Bill Gates'e aitti. Enflasyon dikkate alındığında Bill Gates'in 1999 yılındaki servetinin bugünkü karşılığı 149 milyar dolara denk geliyor. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Bill Gates'in bugün serveti 95.3 milyar dolar, üçüncü sırada 83.0 milyar dolar ile Warren Buffett, dördüncü sırada ise 82.8 milyar dolar ile Mark Zuckerberg geliyor.

