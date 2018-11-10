Ambalaj fuarına yabancılardan yoğun ilgi

İSTANBUL (AA) - Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'na yabancı ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği'nden (ASD) yapılana açıklamaya göre, bu yıl 23 milyar dolar pazar büyüklüğü ve 5 milyar dolar ihracat hedefleyen ambalaj sektörü, Ambalaj Sanayicileri Derneği ve Reed Tüyap'ın iş birliğinde, 31 Ekim-3 Kasım'da TÜYAP’ta gerçekleştirilen 24'üncü Avrasya Ambalaj Fuarı’nda buluştu.

İlk yapıldığı günden bugüne 40 kat büyüyerek Avrasya bölgesinin her yıl yapılan en büyük fuarı haline gelen Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'na, 44 ülkeden, 463’ü yabancı olmak üzere toplam bin 217 firma katıldı. Fuarı, 115 ülkeden, 8 bin 101’i yurt dışından ve 50 bin 417’si yurt içinden olmak üzere toplam 58 bin 518 profesyonel ziyaret etti.

Bu sene konuk ülkenin Tunus olduğu fuara, Almanya, Filistin, Irak, İngiltere, İran, İsrail, İtalya, Kamerun, Kanada, Singapur, Suudi Arabistan, Ürdün ve Yunanistan başta olmak üzere, 42 ülkeden binin üzerinde özel alım heyetleri getirildi. Gelecek sene 25'incisi düzenlenecek Avrasya Ambalaj İstanbul Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı, 23-26 Ekim 2019'da gerçekleştirilecek.