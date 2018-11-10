FİNANS

Ambalaj fuarına yabancılardan yoğun ilgi

FİNANS HABERLERİ  | 10.11.2018 12:27 | Son Güncelleme

Yabancı ziyaretçi ilgisinin yoğun olduğu Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'nı, 60 bine yakın profesyonel ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'na yabancı ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği'nden (ASD) yapılana açıklamaya göre, bu yıl 23 milyar dolar pazar büyüklüğü ve 5 milyar dolar ihracat hedefleyen ambalaj sektörü, Ambalaj Sanayicileri Derneği ve Reed Tüyap'ın iş birliğinde, 31 Ekim-3 Kasım'da TÜYAP’ta gerçekleştirilen 24'üncü Avrasya Ambalaj Fuarı’nda buluştu.

İlk yapıldığı günden bugüne 40 kat büyüyerek Avrasya bölgesinin her yıl yapılan en büyük fuarı haline gelen Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'na, 44 ülkeden, 463’ü yabancı olmak üzere toplam bin 217 firma katıldı. Fuarı, 115 ülkeden, 8 bin 101’i yurt dışından ve 50 bin 417’si yurt içinden olmak üzere toplam 58 bin 518 profesyonel ziyaret etti.

Bu sene konuk ülkenin Tunus olduğu fuara, Almanya, Filistin, Irak, İngiltere, İran, İsrail, İtalya, Kamerun, Kanada, Singapur, Suudi Arabistan, Ürdün ve Yunanistan başta olmak üzere, 42 ülkeden binin üzerinde özel alım heyetleri getirildi. Gelecek sene 25'incisi düzenlenecek Avrasya Ambalaj İstanbul Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı, 23-26 Ekim 2019'da gerçekleştirilecek.

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- Avrasya’nın Ambalaj Merkezi Türkiye

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj sektörünün Türkiye için önemine dikkati çekerek, "Sektörümüzün Türkiye ekonomisine olan katkısı önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek ve Türkiye, Avrasya’nın ambalaj merkezi olmaya doğru hızla ilerleyecektir.” ifadelerini kullandı.

Fuarın sektöre yeni bir hareket kazandırdığını ve özellikle yabancı ilgisinden memnun olduklarını aktaran Sarıbekir, fuarda önemli iş bağlantılarının gerçekleştiğini kaydetti.

Sarıbekir, şunları aktardı:

"Sene sonunda 5 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz. Yine bu yıl 23 milyar dolar pazar büyüklüğü hedefimiz var. 180 ülkeye ihracat yapan bir sektör olarak gücümüzün ve potansiyelimizin farkındayız. Ambalaj sektörü olarak daha çok ülkeye ambalaj satmayı hedefliyoruz. Pazar sayısını artıracağız ve ürettiğimizin en az yarısını ihraç edeceğiz. 2023’te 30 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve 10 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağımızı düşünüyoruz."

ASD tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP iş birliğinde düzenlenen, toplam 85 projenin yarıştığı 14'üncü Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2018'in kazananları da Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı'nda açıklandı. Yarışmayı Özyeğin Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencisi Melike Balkaya, “Dream Honey Tek Porsiyon Bal Ambalajı” projesi ile kazanırken, Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nden Mehmet Ali Seven “SpinMilk” ile ikinci, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nden Gizem Karataş da “Suntoy” projesi ile üçüncü oldu. Yarışmada 13 projeye ödül verilirken, ilk üçe giren öğrenciler para ödülünün yanı sıra 12 ay karşılıksız burs kazandı.

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