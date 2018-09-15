FİNANS

Ambalaj sektöründen 6 ayda 539 milyon dolarlık katkı

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2018 12:11 | Son Güncelleme

Türkiye ambalaj sektörü, yılın ilk yarısında 539 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek cari açığa pozitif katkıda bulunmaya devam etti - ASD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir: -"Türkiye'de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek hedefiyle hareket etmeliyiz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye ambalaj sektörü, bu yılın ilk 6 ayında 539 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek cari açığa pozitif katkıda bulunmaya devam etti.

Ambalaj Sanayicileri Derneği'nden (ASD) yapılan açıklamaya göre, ilk yarıda Türkiye ambalaj sektörünün ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 8, değerde ise yüzde 17 arttı. İlk 6 ayda ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar olarak yüzde 7 ve değer olarak yüzde 13 yükseldi.

Sektör, ilk 6 ayda 539 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek cari açığa pozitif katkıda bulunmaya devam etti. Toplam ambalaj ihracatında ise ilk 5 ülke, değer bazında Almanya, İngiltere, Irak, İtalya ve İsrail oldu.

Ambalaj türüne göre toplam ihracat rakamlarına bakıldığında, plastik ambalajlar yüzde 65’lik payla birinci, yüzde 24 ile kağıt/karton ambalajlar da ikinci sırada yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, "Ülkemizin ihracatı 2018 yılında da aylık ortalama yüzde 12’lik bir büyüme göstermektedir. Ülkemizdeki mevcut ekonomik şartları dikkate aldığımızda, her geçen gün daha çok ihracat yapmamız gerektiğini gözlemliyoruz. Türkiye’de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek hedefiyle hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ambalaj Sanayicileri Derneği ASD Zeki Sarıbekir

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