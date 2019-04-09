Ambalaj sektöründen cari açığa 1 milyar 320 milyon dolarlık katkı

İhracattaki gelişme kadar ithalatın gerilemesinin de sektör açısından çok önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Sarıbekir, sözlerini şöyle sürdürdü:

İngiltere ve İtalya başta olmak üzere Avrupa'ya yapılan ihracatın giderek arttığını ve Türkiye'nin pozisyonunu güçlendirdiğini kaydeden Sarıbekir, toplamda 180 ülkeye ihracat yapıldığının altını çizdi.

Türkiye'den Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun büyük bölümüne tırlarla 1-1,5 günde teslimat yapılabildiğini kaydeden Sarıbekir, ayrıca fiyat kalite dengesi olarak Türkiye'nin son dönemde öne çıktığını kaydetti.

Sarıbekir, Türkiye'nin ambalaj sektöründe bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olduğunu, özellikle lojistik yönünden büyük avantaja sahip bulunduğunu belirtti.

ASD'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıbekir, cari açığa yaptıkları pozitif katkının arttığını kaydetti.

İSTANBUL (AA) - Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj sektörünün geçtiğimiz yıl 1 milyar 320 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiğini belirtti.

"Geçtiğimiz yıl bir taraftan ihracatımızı artırdık, diğer yandan ise ithalatı düşürdük. 2017 yılında 787,1 milyon dolar seviyesinde olan sektörel dış ticaret fazlası geçtiğimiz yıl yüzde 67,9 artışla 1,32 milyar dolara yükseldi. Böylece cari açığa yaptığımız pozitif katkıyı da artırmış olduk. Ambalaj sektörü olarak her geçen gün daha çok ihracat yapmak ve Türkiye’de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek amacıyla çalışmaya devam edeceğiz."

- Geçen yıl toplam ambalaj ihracatı 2 milyon 325 bin ton oldu

Türk ambalaj sanayisi ihracattaki büyümesini sürdürüyor. Sektörün 2018 yılı toplam ihracatı bir önceki yıla göre miktar olarak yüzde 9, değer olarak ise yüzde 11 artış gösterdi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği, 2018 İthalat & İhracat Raporunda 2017 yılında 2 milyon 125 bin ton olan toplam ambalaj ihracatı 2018'de yüzde 9'luk artışla 2 milyon 325 bin ton olarak gerçekleşti.

Değer olarak bakıldığında ise yıllık ihracat yüzde 11 artışla 4,15 milyar dolardan 4,6 milyar dolara çıktı. Aynı şekilde geçen yıl ton başına ihracat 1951 dolardan 1980 dolara yükseldi.