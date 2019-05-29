FİNANS

Ambalajda hedef 10 milyar dolar ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2019 12:08 | Son Güncelleme

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir: - "İhracat birim fiyatımızla Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023’te 30 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve 10 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağız"

İSTANBUL (AA) - Ambalaj sektörü profesyonelleri Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj sektörünün Türkiye ekonomisi için önemine dikkati çekererek, sektörün cari fazla vererek yoluna devam ettiğini kaydetti.

ASD'den yapılan açıklamaya göre, ambalaj sektörünün önde gelen isimleri, ASD'nin düzenlediği geleneksel iftar davetinde buluştu.

Yaklaşık 350 kişinin katıldığı davete ev sahipliği yapan ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj sektörünün Türkiye ekonomisi için önemine dikkati çekererek, sektörün cari fazla vererek yoluna devam ettiğini kaydetti. Sarıbekir, Türkiye ambalaj sektörünün geçen yıl 23 milyar dolar pazar büyüklüğüne ulaştığına işaret ederek, ihracatın da 2018 yılında bir önceki seneye göre miktar olarak yüzde 9 ve değer olarak yüzde 11 arttığını kaydetti.

Zeki Sarıbekir şunları aktardı:

"2018’de sektörümüz 180 ülkeye 2 milyon 325 bin ton ambalaj ihracatı gerçekleştirdi ve 4,6 milyar dolarlık ihracat geliri elde etti. Dış ticaret fazlamız ise 1 milyar 320 milyon dolar oldu. Ülke ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olan dış ticaret açığının kapanmasına sağladığımız katkıyı artırarak sürdürdük. Bununla birlikte, ihracat birim fiyatımızla Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023’te 30 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve 10 milyar dolarlık ihracat hedefimize ulaşacağız."

- "Üretimin en az yarısı ihracat olmalı"

Sarıbekir, ambalaj sektörünün bugünlere teknolojik gelişmeleri takip ederek geldiğini anlatarak, bundan sonraki dönemde otomasyon ve Endüstri 4.0’ın daha çok önem kazanacağını kaydetti. Sektör olarak teknolojiyi daha çok takip etmek zorunda olduklarını belirten Sarıbekir, Türkiye ambalaj sanayisinin geleceğe ve yeniliklere adapte olarak sürdürülebilir üretime devam edeceğini kaydetti.

Sektör olarak pazar sayısını daha da artırmaya ve ambalaj üretiminin en az yarısını ihraç etmeye odaklandıklarını ifade eden Sarıbekir, "2019 yılında Sahraaltı Afrika ülkeleri ve Orta Doğu pazarlarında daha çok söz sahibi olmayı planlıyoruz. Afrika ülkeleri bizim için önemli hedef pazarlardan. Meksika, Brezilya, ABD, Hindistan ve Rusya gibi ülkeler doğrudan hedefimiz olacak. Avrupa’ya yaptığımız ihracatı da artıracağız." ifadelerini kullandı.

ASD'nin uluslararası arenada yetkinliğe ve geçerliliğe sahip Türkiye'deki tek ambalaj yarışması olan Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’nı 2 yılda bir düzenlediğine işaret eden Zeki Sarıbekir, geçen yıl yarışmaya toplam 209 başvuru geldiğini belirtti.

Zeki Sarıbekir, yarışmada kazananların Türkiye'yi Dünya Ambalaj Örgütü ve Asya Ambalaj Federasyonu’nun düzenlediği WorldStar ve AsiaStar yarışmalarına da katılabildiklerini bildirdi.

Türkiye'nin ambalaj sektörünün oskarları olan bu iki uluslararası yarışmada çok büyük başarılar elde ettiğini anlatan Sarıbekir, "WorldStar 2019'dan 22 ödülle dönerek Japonya'nın ardından ikinci sırayı aldık. AsiaStar Yarışması’ndan da 11 ödül kazanarak ambalaj sektörünün gücünü tüm dünyaya bir kez daha ispatladık." değerlendirmesinde bulundu.

Derneğe son bir yılda üyeliğe kabul edilen firmalara plaketleri verilirken, ödülleri Türkiye’ye yeni ulaştığı için AsiaStar'da ödül kazanan 6 öğrenci ve 5 firmaya da ödülleri iftar programında takdim edildi.

Programda ayrıca ambalajlı gıda kullanımının sağlık ve hijyen sağladığına ve ambalajlı gıda sayesinde israfın önlendiğine dikkat çekildi. ASD'nin “Ambalajlı Gıdaları Tercih Et” mesajıyla yapılan kampanyasına değinilirken, sektörün gelişimine katkıda bulunmak hedefiyle yeni projeler üretmeye devam edileceği belirtildi.

İftar programının sonunda Türkiye'nin önde gelen ekonomistleri Prof. Asaf Savaş Akat ve Prof. Taner Berksoy ile ASD Başkanı Zeki Sarıbekir’in moderatörlüğünde “Ambalaj Sektörü için Ekodiyalog” adlı panel gerçekleştirildi. Katılımcılar, güncel ekonomik veriler ve beklentileri hakkında düşüncelerini paylaştı.

Öte yandan katma değerli üretim için ambalaj sektöründeki yeniliklerin ve sektörün geleceğinin birlikte değerlendirileceği ASD Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi'nin 21- 22 Kasım'da düzenleneceği hatırlatıldı ve tüm sektör paydaşları bu kongreye davet edildi.

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