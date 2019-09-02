FİNANS

Ambalajda ihracat artıyor ithalat düşüyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 10:58 | Son Güncelleme

ASD verilerine göre ambalaj sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 1 artarak 2 milyar 323 milyon dolara yükselirken, ithalatı yüzde 20 düştü - Sektörün dış ticaret fazlası söz konusu dönemde yüzde 70 artışla 918 milyon dolara ulaştı

İSTANBUL (AA) - Ambalaj sektörünün ihracatı yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 2 milyar 323 milyon dolara yükselirken, ithalatı ise yüzde 20 azaldı.

Ambalaj Sanayicileri Derneği'nin (ASD) açıklamasına göre, sektör, yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre ihracatını miktar bazında yüzde 11 artışla 1,26 milyon tona çıkardı. İhracat değer bazında ise yüzde 1 artışla 2 milyar 323 milyon dolara ulaştı.

Aynı dönemde ithalatta ise dikkat çekici bir azalma yaşandı. 900 bin ton olan ambalaj ithalatı 720 bin tona düştü. Değer bazında ise yüzde 20 azalışla bir milyar 405 milyon dolara geriledi. Böylece ambalaj sektörünün dış ticaret fazlası ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 918 milyon dolara yükseldi.

Türkiye bu yıl en fazla Birleşik Krallık, Almanya, Irak, İsrail ve İtalya'ya ihracat yaparken, en fazla ithalatı Almanya, Çin, İtalya, ABD ve Fransa'dan gerçekleştirdi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün cari açığa yaptığı pozitif katkının artarak devam ettiğini bildirdi.

Sektörde ikinci yarının özellikle ihracat tarafında daha iyi geçmesini beklediklerini aktaran Sarıbekir, "Ambalaj sektörü olarak her geçen gün daha çok ihracat yapmak ve Türkiye'de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek amacıyla çalışmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNER Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor Dünyaca ünlü model Bodrum'dan vazgeçemiyor
İstanbul İmalat PMI Ağustos ayında 49.6’da sabit kaldıİstanbul İmalat PMI Ağustos ayında 49.6’da sabit kaldı
Türkiye İmalat PMI Ağustos’ta 48 puanla 13 ayın zirvesindeTürkiye İmalat PMI Ağustos’ta 48 puanla 13 ayın zirvesinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ASD

En Çok Okunan Haberler

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Diagne'nin yeni takımı belli oldu

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

Ölenlerin sayısı arttı! Trump sebebini bakın ne olarak gösterdi!

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Zam şampiyonu oldu

Zam şampiyonu oldu

Domatesi bırakıp bunu yetiştirmeye başladı: Tanesi 20 lira

Domatesi bırakıp bunu yetiştirmeye başladı: Tanesi 20 lira

İstanbullular dikkat! Gece yarısı başladı!

İstanbullular dikkat! Gece yarısı başladı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul İmalat PMI Ağustos ayında 49.6’da sabit kaldı

İstanbul İmalat PMI Ağustos ayında 49.6’da sabit kaldı

Türkiye İmalat PMI Ağustos’ta 48 puanla 13 ayın zirvesinde

Türkiye İmalat PMI Ağustos’ta 48 puanla 13 ayın zirvesinde

TÜİK - Bağımsız yıllık GSYH 2018 yılında yüzde 2.8 arttı

TÜİK - Bağımsız yıllık GSYH 2018 yılında yüzde 2.8 arttı

TÜİK - Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1.5 daraldı (2)

TÜİK - Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1.5 daraldı (2)

Beymen dijital reklamlarıyla birinci oldu

Beymen dijital reklamlarıyla birinci oldu

İTO: Ağustos’ta en çok sigara fiyatı arttı, en çok erik fiyatı düştü

İTO: Ağustos’ta en çok sigara fiyatı arttı, en çok erik fiyatı düştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.