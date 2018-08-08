Ambalajlı su pazarı 11,6 milyar litreye ulaştı

BÜŞRA NUR ÖZCAN - Ambalajlı su pazarının 2017 yılında yaklaşık yüzde 3'lük büyümeyle 11,6 milyar litreye ulaştığı Türkiye, 70 ülkeye su ihracatı gerçekleştiriyor.

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa'da faaliyet gösteren Erikli & Nestle Waters'in Türkiye Genel Müdürü Serdar Seyhanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ambalajlı su pazarı hacminin 2016 sonu itibarıyla 11,3 milyar litreyi bulduğunu belirtti.

Sektörün geçen yıl da büyümesini sürdürdüğünü anlatan Seyhanlı, "Ambalajlı su pazarı, 2017 yılında yaklaşık yüzde 3'lük büyümeyle 11,6 milyar litreye ulaştı. Bu büyümenin yılbaşında koyduğumuz hedeflerle uyumlu bir büyüme olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

Sektördeki toplam ciroya değinen Seyhanlı, "Geçen yıl 5,4 milyar lira olan toplam ciro, 2017 sonu itibarıyla 5,7 milyar liraya ulaştı. Pet, cam ile 19 litre damacanada kişi başına yıllık ortalama tüketim, 2016'da 148 litreyken, 2017'de bu rakam, 149 litreyi buldu." ifadesini kullandı.