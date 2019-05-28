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"Amerika dünyanın dörtte birini tüketiyor"

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2019 09:19 | Son Güncelleme

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ali Osman Akat: - "Amerika Birleşik Devletleri dünyanın dörtte birini tüketiyor ve dünyanın dörtte birine üretiyor" - "Amerika'daki Türk yatırımcılarının varlığını güçlendirecek sözler aldık"

İSTANBUL (AA) - Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, "Amerika Birleşik Devletleri dünyanın dörtte birini tüketiyor ve dünyanın dörtte birine üretiyor." dedi.

TABA-AmCham'ın düzenlediği iftar programında konuşan Akat, Türkiye'de faaliyet gösteren Amerikan firmaları ve Amerika ile iş ilişkisinde bulunan Türk firmalarına hizmet verdiklerini söyledi.

Akat, "İkili ilişkilerin güçlendirilmesi ve tüm bunların yanında Türkiye ve ABD arasındaki tarihsel dostluğun değişen dünya şartlarında daha da güçlenmesi, her iki ülkenin ekonomik, siyasi ve kültürel yararına olacak şekilde geliştirilmesi adına çaba harcıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akat, Türkiye'deki Amerikan iş dünyasını ve yatırımcılarını temsil etmek, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve daha çok yabancı yatırımların gelmesi amacıyla stratejiler oluşturmak, Türkiye'de yatırımı bulunan Amerikalı firmaların sorunlarının çözümü ve Türkiye'deki yatırımlarını artırmaları yönünde çalışmalar yapmanın öncelikli hedefleri olduğunu belirtti.

Akat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TABA-AmCham olarak en önemli projemiz olarak gördüğümüz, Amerika'da Türk OSB'si kurma hedeflerimizden bahsetmek isterim. Senelerdir Amerikan firmaları Türkiye'de yatırım yapıyor. Bu yatırımı yapan firmalar Türkiye pazarından en üst seviyede pay sahibi. Biz neden bu yolla, aynı şekilde Amerika'da bir pay sahibi olmayalım, neden Amerika'ya ihracatımız artmasın? Amerikan ekonomisinden neden hakkımız olan payı almayalım diye düşünürken, bu çaba içerisinde Türk Organize Sanayi Bölgesi Projesi (IZUS) projesini geliştirdik. Türkiye çapında Gaziantep, Malatya, Gebze, Bursa gibi yerlerin OSB'lerini gezerek projemizi anlattık ve diğer farklı şehirlerde de anlatmaya devam edip talepleri toplayacağız yarın Hatay öbür gün Adana ve Mersin'de olacağız.

500 bin dönüm arazi üzerine etap etap hayata geçirilmesi planlanan IZUS projesinde üretim tesisleri, sosyal faaliyet alanları, ikamet yerleri, fuar alanları, idari ofis (teknokent), KOBİ'ler için ticaret merkezi, e-ticaret depolama alanı, sektörel ihtisas sanayi bölgeleri, lojistik merkezi gibi insanların ihtiyaç duyacağı her şeyin bir arada bulunmasını planlıyoruz. Böylesi bir proje ile ABD'ye yatırım yapan Türk sanayicileri sayesinde, Türkiye'nin Amerika'da lobi yapma imkanları da diğer ülkelerin çok üzerine çıkabilecek diye düşünüyoruz."

- "Amerika'daki Türk yatırımcılarının varlığını güçlendirecek sözler aldık"

Yakın zaman önce TABA-AmCham heyeti olarak Amerika'yı ziyaret ettiklerini kaydeden Akat, "Exim Bank, Dünya Bankası, Amerikan Ticaret Odası gibi önemli finans kurumlarından ABD'deki Türk yatırımcılarının varlığını güçlendirecek sözler aldık." dedi.

Akat, "Exim Bank bize ABD'de yapacağınız ihracatlardan sonra ABD'de kurduğunuz firma ile burada imalat, paketleme yaparsanız ve ihracat potansiyeli yaratırsanız yapacağınız ihracatlarda, örneğin Türkiye'deki bir firmaya 300 bin dolara kadar, 18 aya kadar vadelendirilmiş kredi olanağını sunduğunu iletti." açıklamasında bulundu.

Türk firmaları ile görüştüklerini belirten Akat, Amerika'daki küçük Türk firmaları ticari lobi yapamadığını söyledi.

Akat, "Amerika'da birlik beraberliğin olduğu bir konjonktür açarsak, 100 bin dolarlık ticaret yaparken bizim lobi gücümüzle 5 milyon dolarlık ticarete cesaret edebilecekleri yorumunda bulundular. Amerika'daki Türk iş insanları toplu hareket edilebilecek, beraberlik içinde olabilecekleri bir hareket bekliyorlar." şeklinde konuştu.

Amerika'daki Türklerin büyük bir pazarlama ağı oluşturacağını belirten Akat şunlara vurgu yaptı:

"Amerika'da birinci sırada Yahudi ticari diplomasi lobisi, ikinci sırada İrlanda ticari diplomasi lobisi. Bizim Türk ticari diplomasi lobisi dağınık vaziyette. Doğru Türk ticari lobisi yapılırsa Amerika'da bu 500 bin kişi tamamen iş birliği, pazarlama ve ticaret ağı oluşturarak birbirine destek verecektir ki o zaman öğrencisinden, muhasebecisine, avukatından sanayicisine kadar herkes birbirine destek olacaktır. Sadece Amerika Birleşik Devletleri dünyanın dörtte birini tüketiyor ve dünyanın dörtte birine üretiyor. Biz de bu pastanın bir parçası olarak dünyadaki gücümüzü artırmaya doğru ticari lobi çalışmaları ile yaklaşmaya koşar adımla gitmeliyiz."

TABA - AmCham Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ali Bayramoğlu ise "Üzerinizdeki ölü toprağı atın. Üzerinizdeki ölü toprağını atamazsanız hiçbir yere gitme şanşınız yok. Biz Anadolu'yu gezdik. Gaziantep,Malatya,Bursa,Çorlu gibi yerlerde sanayici iş adamları ile toplantı yaptık." dedi.

Yarın sabah Hatay ve İskenderun'da olacaklarını belirten Bayramoğlu, Çarşamba günü de Adana ve Mersin'de toplatı yapacaklarını kaydetti.

Bayramoğlu, "Niçin yapıyoruz bunu? Çünkü sanayicilerin umutlarını Amerika'ya açmak istiyoruz. Derdimiz bu. Buralarda büyük potansiyelli yatırımcılarımız oralardaki pazarlardan istifade ettiği zaman neticesini o zaman anlayacak." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
amerika Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osma

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