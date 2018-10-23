ABDULLAH DOĞAN - Türkiye'nin av tüfeği üretiminde önemli yeri olan Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu'da, mahallelinin bir araya gelerek kurduğu kooperatifte üretilen av tüfeğinin ihracatı her geçen yıl artıyor. Av tüfeği üretiminde merkez haline gelen Konya'nın Beyşehir ilçesi, imalat, istihdam, ticaret ve ihracatta önemli konuma yükseldi. İlçenin Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde yaklaşık bir asır önce evlerin altındaki atölyelerde başlayan tüfek yapımı, süreç içerisinde teknolojinin de etkisiyle sektörün gelişmesine imkan sağladı. Üreticilerin bir araya gelerek kurduğu kooperatiflerle; 12, 16, 20, 28 ve 36 kalibrelik, 51, 55, 66, 68, 71 ve 76 santimetre namlu uzunluğuna sahip "tek kırma", "çifte", "süperpoze", "otomatik" ve "yarı otomatik" modelinde av tüfeği imal ediliyor. - Mahalle göç alıyor İlçedeki 1 kooperatif, 9 şirket ve 17 şahıs firmasının üretim gerçekleştirdiği sektörde, yılda 100 bine yakın tüfek üretiliyor. Tarıma elverişsiz arazi koşulları nedeniyle silah sanayisinden geçimini sağlayan mahallelinin bir araya gelerek kurduğu Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi ise 17 bin metrekaresi kapalı toplam 25 bin metrekare alanda faaliyet gösteriyor.

Kooperatif, 548 üye ve 450 çalışanıyla ürettiği tüfeklerin yüzde 70'ini başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Fransa'dan Norveç'e, Lübnan'dan Botsvana'ya, Şili'den Filipinlere kadar 50'nin üzerinde ülkeye ihraç ediyor. İhracatın yaklaşık yüzde 80'i ABD'ye gerçekleştiriliyor. Kooperatifte üretilen Huğlu tüfeği; işçiliği, estetik görünümü, kalitesi ve uzun ömürlü olması nedeniyle rakiplerinden öne çıkıyor. Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Satış Müdürü Abdussamet Güzel, AA muhabirine, mahallede silah üretiminde yaklaşık bin kişinin istihdam edildiğini söyledi. Kooperatifin ortaklarının yanı sıra 450 çalışanıyla üretimde olduğunu anlatan Güzel, "Bunların bir kısmı personel bir kısmı da üyelerimiz şeklinde istihdam ediliyor. Çevre ilçelerden istihdam ettiğimiz kişiler var. Mahalleler göç veriyor ama bizde tersine bir durum söz konusu. Burada istihdam olanağı var. Mahallemizde ciddi iş gücü potansiyeli var. " diye konuştu. - "En fazla ihracat yaptığımız ülke ABD" Güzel, yıllık 50 bin adet yivsiz av tüfeği üretim kapasitesiyle çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti: