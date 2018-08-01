Amerikalı ekonomistlerin Fed beklentileri

"Fed Başkanı Jerome Powell, Kongre'ye 17 Temmuz'da verdiği para politikası sunumunda kademeli sıkılaşmaya 'şimdilik' eklemesini yaparak faiz artırım sinyallerini zayıflattı. Bu ekleme aslında şahin ya da güvercin olmaktan ziyade sözel yönlendirmenin azaltılacağı açıklamasıyla uyumluydu. Bu nedenle, önceki toplantı metinlerinde yer alan 'kademeli sıkılaştırma' cümlesine şimdilik ibaresinin veya benzerinin eklenebileceğini düşünüyorum."

Öte yandan, toplantının karar metninde piyasalarda kısmen "güvercin" olarak nitelendirilebilecek bir değişikliğin yapılabileceğine işaret eden OSullivan, şunları kaydetti:

Sweet, kademeli sıkılaştırmaya ilişkin ifadelere şimdilik sınırlamasının getirilmeyeceğini belirterek, “Kademeli ibaresi, Fed’in iletişiminin temeli oldu. Powell’ın kademeli sıkılaştırmaya şimdilik kelimesini eklemesi, Fed’e ekonomi beklenenden daha iyi ya da daha kötü giderse planlarını yeniden ayarlama kapısını açtı. Buna karşın, Fed’in ‘şimdilik’ ibaresini ağustos toplantısının karar metnine ekleyeceğini sanmıyorum” diye konuştu.

Moody’s Analytics Direktörü Ryan Sweet ise FOMC’nin faizleri sabit tutacağı toplantının karar metninde kayda değer bir değişikliğe gitmeyeceği öngörüsünde bulundu.

Metinde, başka bir değişiklik beklemediğini belirten Jim O'Sullivan, para politikasının genişlemeci ve risklerin dengeli olarak tanımlanmaya devam edeceği beklentisini dile getirdi.

FOMC'nin haziran toplantısının ardından yayımladığı metinde, “Komite, federal fonlama oranında kademeli ek artırımlar yapılmasının, ekonomideki sürdürülebilir büyüme, güçlü iş gücü piyasası şartları ve yüzde 2 simetrik enflasyon hedefiyle uyumlu olduğunu öngörüyor” ifadeleri kullanılmıştı.

Toplantının karar metninde yükselen ticaret gerilimlerinden kaynaklanan belirsizliğe atıfta bulunmasının düşük bir olasılık olduğunu düşünen Sweet, enflasyona yönelik değerlendirmede ise gelen veriler ışığında kozmetik bir değişiklik yapılabileceğini belirtti.

- “Belirsizlik ve tepkilere rağmen iki faiz artışı sinyali bekliyoruz”

Capital Economics'in ABD ekonomisti Andrew Hunter da Fed'in faiz artırımı için eylül toplantısını bekleyeceği beklentisini paylaştı.

Hunter, "Fed'in bu hafta para politikasında değişiklik yapması olası görünmüyor ancak toplantı metninin ticaret politikasına yönelik belirsizlik ve Trump'tan gelen tepkilere rağmen bu yıl iki kere daha faiz artırılacağı sinyalini vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fed'in kademeli faiz artırımlarını durdurması için gerekli şartların oldukça uzakta olduğunu düşünen Hunter, enflasyon yukarı yönlü hareket ettiği sürece faiz artışlarına devam edeceği öngörüsünde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı yorumların Fed'in bağımsızlığının tehdit edilmesi şeklinde yorumlanmasına karşın para politikasını etkilemesinin olası olmadığını vurgulayan Hunter, sözlerini şöyle sürdürdü: