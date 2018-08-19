"Amerikan hükümeti bindiği dalı kesti"

Bu firmaların yeni yapacağı yatırımlara ve ihracatlarına müthiş zarar verildiğinin altını çizen Akat, Türkiye'deki Amerikan firmalarının Türkiye'de para kazandığını ama bu paraları kendi ülkelerine götürdüğünün altını çizdi.

Akat, "Amerikan hükümeti Türkiye'deki Amerikan firmalarının yeni yapacağı yatırımlarına ve iş yapmalarına zarar veriyor. Örnek verecek olursak; Türkiye'de faaliyet gösteren Amerikan merkezli kozmetik ve hijyen firması Türkiye'de pazarın yüzde 85'ine hakim. Firma büyük bir kısmı ülke içine satıyor ve yurt dışına ihracat yapıyor." ifadelerini kullandı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Akat, Amerika'nın yeni doğacak istihdamın oluşumuna, Amerikan firmalarının hem kendi ülke içerisinde yatırımlarına hem de Türkiye ve Orta Doğu'daki yatırımlarına, marka değerlerine müthiş ölçüde zarar verdiğini söyledi.

Akat, Türkiye olarak yerli üretimi arttırıp ihracata odaklanılması gerektiğini belirtti. İçeride de yerli ve milli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Akat, "Dışarıdan döviz ile alınan her ürünün daha kalitelisini Türkiye'nin üretip satması gerekir. Böylelikle yerli ürünlerin kullanımını ve kalitesini de artırmış oluruz." dedi.

"Amerikan hükümetinin tavırları Türkiye'deki Amerikan firmalarının oluşumlarına, büyümelerine zarar veriyor. Doların suni yükselişi illa düşecek, kazanan Türkiye olacaktır. Kaybeden öncelikle Amerika'nın marka değeri. Türkiye'nin uyguladığı politikada yanlış bir şey yok. Biz geçen sene TABA-AmCham olarak Amerika'daki 50 eyaletin 20'sinde 20 adet olmak üzere temsilcilik ofisleri kuruyorduk. Alt yapısı hazırdı iki ülkenin ticaretini artırmak için. Bunları durdurma kararı aldık. 2020 seçimlerine kadar Trump hata yapmaya devam edecek."

Akat, "Amerikan hükümeti kendi marka değerlerine zarar verirken bindiği dalı da kesti." diye konuştu.

ABD'nin ihracatında elektronik ürünlerin ilk sıralarda yer aldığını belirten Akat, "Bu ticari savaşlardan Türkiye'de faaliyet gösteren ABD şirketleri de doğrudan etkilenmekte. ABD yapılacak ithalata Türkiye tarafından getirilen ilave gümrük vergileri ile bu süreç her iki tarafın iş dünyası temsilcilerine zarar vermektedir. Dünyanın en büyük ithalatçısı olan ABD'nin 2017 yılında ilk 5 tedarikçisi olan Çin, Meksika, Kanada, Japonya ve Almanya olarak büyük ölçüde zarar görebilir." diye konuştu.

Akat, "Amerika'nın uygulamış olduğu bu stratejinin yanlışlığını göstermek için doğru lobi çalışması yapmak gereklidir. Türk sanayici ve yatırımcısı gelişen bu olaylar karşısında Amerika'ya yapmayı düşündükleri yatırımların tekrar gözden geçirilmeye başlanmıştır. Yeni hedefler ve rotalar belirlemek için çalışmalar yapılmaktadır." açıklamasında bulundu.

Akat, şunları kaydetti:

"Biz TABA-AmCham Türkiye olarak bağlı bulunduğumuz Amerika Ticaret Odası'na ticarete getirilen ek vergi ve kısıtlamaların ihracat ve ithalata çok ciddi zararlar verdiğini ve siyasetin ticaretin önünü açmak yerine tıkadığını bu politikalardan duyduğumuz rahatsızlığı detaylı bir şekilde dile getirdik ve raporladık. Bunun üzerine Amerikan Ticaret Odası açıklama yayınladı. Sermaye güvercin gibidir. Gürültü kopan yerde durmaz, durmak istemez. ABD menşeli şirketlerin Türkiye'de ciddi ve büyük montanlı yatırımları var. Siyasetin ticaretin önünü açması yatırımlara destek olması gerekli. Bu anlamda tansiyonun düşmesini ve ticarete getirilen kısıtlama ve ek vergilerin karşılıklı olarak kaldırılmasını istiyoruz."

