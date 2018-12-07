FİNANS

Amerikan Şirketler Derneğinin kuruluş yıl dönümü

FİNANS HABERLERİ  | 07.12.2018 21:12 | Son Güncelleme

Amerikan Şirketler Derneği Başkanı Serra Akçaoğlu: - "Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacmi son 10 yılda 2 katına çıkarak 20 milyar dolar seviyesine ulaştı. ABD yatırımlarının sanayide sıçrama yaratmış olduğunu ve ekonomimize ivme kazandırdığını gözlemliyoruz" - ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis: - "Karşılıklı yatırımları ve iş birliğini artırmak ekonomilerimiz ve vatandaşlarımızın refahı da gelişecektir"

İSTANBUL (AA) - Amerikan Şirketler Derneği Başkanı Serra Akçaoğlu, iki ülke arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda 2 katına çıkarak 20 milyar dolara ulaştığını belirterek, "ABD yatırımlarının sanayide sıçrama yaratmış olduğunu ve ekonomimize ivme kazandırdığını gözlemliyoruz." dedi.

Amerikan Şirketler Derneğinin (AmCham Türkiye/ABFT) 14. kuruluş yıl dönümü galasında konuşan Akçaoğlu, Amerikan şirketlerinin Türkiye’de yatırım yapmaktan çok memnun olduğunu anlattı.

Dernek bünyesindeki 110’un üzerinde ABD'li şirketin Türkiye ekonomisine yaklaşık 50 milyar doların üzerinde katkısı olduğunu, 90 binden fazla istihdam yarattığını dile getiren Akçaoğlu, "Bu dünya devlerinin ülkemiz topraklarında uzun vadeli yatırımlar gerçekleştirdiğini çok büyük bir memnuniyetle gözlemliyoruz." dedi.

Aynı zamanda Citibank Türkiye Genel Müdürü görevini de yürüten Akçaoğlu, bu yatırımların bir bölümünü oluşturan Amerikan şirketlerinin bölgesel merkezlerini de Türkiye’ye taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye’yi hub (Merkez) olarak kullanan 16 şirketimiz, 80 ülkeyi Türkiye’den yönetiyor. Buna ilave pek çok üyemiz buradan yaptıkları ticaretle ülkemizin ihracatına katkı sağlıyor. Hedefimiz hem yatırımları hem de ticareti artırmak. Bu amaçla 2018 yılında önemli temaslarda bulunduk. Kamu ve özel sektör iş birliğini artırmayı hedefleyen toplantılar düzenledik. Bu toplantıları düzenli olarak devam ettirmeyi hedefliyoruz. 2019'da 4 temel hedef üzerine odaklanacağız. Ülkemize olan mevcut yatırımların devamını sağlamak, yeni yatırımları ülkemize çekebilmek, ülkemizde daha fazla bölgesel merkezi olan şirket olmasını sağlamak ve son olarak Türkiye-ABD arasındaki ticareti artırmak."

İki ülke arasındaki ticaret hacminin son yıllarda gelişim gösterdiğini vurgulayan Serra Akçaoğlu, "Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacmi son 10 yılda 2 katına çıkarak 20 milyar dolar seviyesine ulaştı. ABD yatırımlarının sanayide sıçrama yaratmış olduğunu ve ekonomimize ivme kazandırdığını gözlemliyoruz. Dernek olarak, 14 yıldır ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamaktan onur duyuyoruz. Yatırım rakamını daha da yukarılara taşımaya kararlıyız." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye’de ilgili kamu kurumlarıyla Amerikan yatırımcılara yönelik etkinlikleri sürdüreceklerini aktaran Akçaoğlu, şöyle devam etti:

"En son eylül ayında sayın cumhurbaşkanımızla bir Yuvarlak Masa toplantısı gerçekleştirdik. Türkiye’de yerleşik ABD şirketlerinin yöneticileri olarak, Türkiye ekonomisine katma değer sağlama yönündeki çalışmalarımızı sunduk kendisine. Sayın cumhurbaşkanımızın bu konudaki değerlendirmelerini aldık. Bu toplantıların devamını arzu ediyoruz. 2019 yılı için en önemli projelerimizden biri de PwC ile üzerinde çalıştığımız rapor olacak. Bu rapor yatırımları artırmamız için neler yapmamız gerektiğini anlatan bir rapor olacak."

Kadın liderliğinin ekonomik ilişkilerdeki rolüne de dikkati çeken Akçaoğlu, sözlerini, "Bugün konuşmacılarımız arasında ticarete yön veren ve farklı pazarlarda söz sahibi kadın liderler bulunuyor. Derneğimiz Yönetim Kurulu ve üyelerinde de kadın temsili yüksek seviyede. Bu değerli kadın liderlerin, uzun vadede ikili ekonomik ilişkilerin inşasında rol alacaklarına inanıyoruz." diye tamamladı.

- "Bu etkinlik inancımı tazeledi"

ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ise galada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bu etkinlik, ABD-Türkiye ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Türkiye’de iş yapan Amerikan firmalarına destek olmanın önemine olan inancımı tazeledi. Karşılıklı yatırımları ve iş birliğini artırmak ekonomilerimiz ve vatandaşlarımızın refahı da gelişecektir." dedi.

ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sarah E. Kemp ise "ABD özel sektörünün bu pazara verdiği önem taahhüdümüzü güçlendiriyor. Dolayısıyla ABD Ticaret Bakanlığının uzun yıllardır Türkiye’ye öncelik vermesi şaşırtıcı değildir." ifadelerini kullandı.

Galaya Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak’ın yanı sıra Türk ve Amerikan iş dünyası kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?Canlı yayında dehşet: Adamlar sana dokundu mu?
MAİB / Karavelioğlu: 10 milyar dolarlık makine dış ticaret açığını hep birlikte kapatacağızMAİB / Karavelioğlu: 10 milyar dolarlık makine dış ticaret açığını hep birlikte kapatacağız
Egeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacakEgeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amerikan Şirketler Derneği Serra Akçaoğlu

En Çok Okunan Haberler

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne silahlı baskın! Ölü ve yaralılar var

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne silahlı baskın! Ölü ve yaralılar var

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

TÜSİAD'dan korkutan uyarı: İflaslar başlarsa durum daha kötüye gider

TÜSİAD'dan korkutan uyarı: İflaslar başlarsa durum daha kötüye gider

Kiracıları sevindirecek düzenleme!

Kiracıları sevindirecek düzenleme!

Yaşlıya en az 1000 lira maaş verilecek

Yaşlıya en az 1000 lira maaş verilecek

Hangi otomobil markası kaç adet sattı?

Hangi otomobil markası kaç adet sattı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MAİB / Karavelioğlu: 10 milyar dolarlık makine dış ticaret açığını hep birlikte kapatacağız

MAİB / Karavelioğlu: 10 milyar dolarlık makine dış ticaret açığını hep birlikte kapatacağız

Egeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacak

Egeli ve Güney Afrikalı meyve ihracatçıları işbirliği yapacak

Yabancıya vatandaşlıkta artık satış vaadi de geçerli

Yabancıya vatandaşlıkta artık satış vaadi de geçerli

TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

TOTAL “İki Elin Enerjisi Güzel” projesiyle engelleri aşıyor

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

18 milyon ürün çeşidi yılbaşı için hazır

Arnavutköy’den İGA’ya 250 kişilik istihdam

Arnavutköy’den İGA’ya 250 kişilik istihdam

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.