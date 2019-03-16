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Amerikan Şirketler Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Serra Akçaoğlu seçildi

FİNANS HABERLERİ  | 16.03.2019 15:24 | Son Güncelleme

Amerikan Şirketler Derneği’nin (AmCham Türkiye/ABFT) 15’inci Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Amcham’ın iki yıl süreyle görev yapacak yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlenirken, Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Citibank A.Ş.

Amerikan Şirketler Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Serra Akçaoğlu seçildi

İstanbul, 16 Mart (DHA) - Amerikan Şirketler Derneği’nin (AmCham Türkiye/ABFT) 15’inci Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda Amcham’ın iki yıl süreyle görev yapacak yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlenirken, Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Citibank A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Serra Akçaoğlu seçildi.
Toplantının açılışında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut ve ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier Amerikan şirketleri ile bir araya geldi.
Genel Kurul’da yaptığı konuşmada, uluslararası yatırımcılar olarak Türkiye’nin potansiyeline büyük inançları olduğunu vurgulayan Akçaoğlu, AmCham Türkiye/ABFT üyesi şirketlerin Türk ekonomisine kattıkları değere dikkat çekti ve “Üye şirketlerimizin ülke ekonomisine 54 milyar doların üzerinde katkısı bulunuyor” dedi. Türkiye’de oluşturdukları doğrudan istihdamın 90bine yakın olduğunu belirten Akçaoğlu, üye şirketlerin küresel deneyim ve uzmanlığını da ülkemize taşıma şansına sahip olduklarını söyledi.
Türkiye’de 15’inci yılını kutlayan AmCham’ın Yönetim Kurulu Başkanı seçilen T.C. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, şu değerlendirmeyi yat-ptı:
“ABD’den 2002-2018 döneminde Türkiye’ye 12 milyar dolara yakın doğrudan yatırım girişi oldu. Türkiye ve küresel doğrudan yatırımlar için büyük öneme haiz olan ABD’yi Türkiye’de en iyi şekilde temsil eden, 110 üyesiyle 90 bin kişiyi istihdam eden ve ekonomimize 54 milyar dolar katkı sağlayan Amerikan Şirketler Derneği’nin de bizim için önemi çok büyük. Türkiye ekonomisine sağladıkları katkılardan ötürü tüm Amerikan şirketleriyle ilişkilerimizi en üst düzeyde tutmaya gayret gösteriyoruz” dedi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan ABD Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacminin 20 milyar dolar olduğunu belirtti ve “İki ülke ticaret hacmi geçen senelere oranla artmış olsa da, her iki ülke başkanının da belirttiği gibi bu rakamı çok daha yukarı çekmek için potansiyel bulunuyor. Bu hedefe ulaşmanın yollarını bulmak için sizlerle birlikte çalışmayı arzu ediyoruz.
“ABD’nin Türkiye’deki diplomatik misyonu, yatırımcının güvenini artırabilecek önerilerde bulunmak amacıyla AmCham ile işbirliği halinde çalışmaktadır. ABD ve ABFT gibi ticari ortaklarının en büyük amacı, dinamik bir ticaretin oluşturduğu imkanlardan yararlanan güçlü ve müreffeh bir Türkiye görmektir.” (Fotoğraflı)

Amerikan Şirketler Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Serra Akçaoğlu seçildi

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