Anadolu Aslanları İşadamları Derneği iftarı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "1993 yılından 2003 yılına kadar 25 bankanın batırıldığı, bu 10 yıllık dönemde ülkede mafyaların cirit attığı, batırılan bankaların ülkemize maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu günleri çok iyi biliyoruz. O gün sesiniz hiç çıkmadı. O gün kaygılıyız mesajları vermediniz." ifadelerini kullandı. Aydın, ASKON tarafından düzenlenen iftardaki konuşmasında, derneğin 6 binin üzerinde gönüllü işadamıyla Türkiye ekonomisine ciddi bir katkı sağlayan devasa bir STK olduğunu vurguladı. Türkiye'nin kalkınması için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Aydın, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelerde her gün gelişen olayları takip ettiklerini dile getirdi. Aydın, küresel anlamda çok sıcak gelişmeler yaşandığını belirterek, ABD-Çin ticaret savaşları, yeni enerji kaynakları için farklı senaryolar gibi konuların ortada dolaştığı günlerden geçildiğine dikkati çekti. Küresel aktörlerin yeraldığı bu süreçte Türkiye'nin de bu gelişmelere dahil olmak durumunda kaldığını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Bu nedenle küresel anlamda gelişen olayları çok iyi analiz edip tedbirlerimizi ve yol haritamızı buna göre belirlemeliyiz. Biz inanıyoruz ki dünyadaki bu krizden ülkemize ciddi fırsatlar doğacaktır. Türkiye'yi yıllarca terör olayları ile bölemeyenler 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ülke ekonomimiz üzerine çok ciddi bir şekilde tehditler oluşturmaya başladılar. 15 Temmuz'dan bu yana saldırıları devam ederken bir yandan da ekonomik yaptırım tehditlerinde bulunarak bizleri kendi belirledikleri çerçevenin içine sokmaya çalıştılar. Sözde müttefikiz açıklaması yapan kesimlerin icraatlarının tezat oluşturduğu bir süreç yaşıyoruz. Suriye'de alçak terör örgütlerine hamilik yapanların kimler olduğunu görüyoruz, Akdeniz'de enerji koridorları üzerinde Türkiye'ye karşı kimlerin ittifak oluşturduğunu biliyoruz, S-400 meselesi üzerinden Türkiye'ye sopa göstermeye çalışanların söz konusu Yunanistan ve Rum kesimi olduğunda nasıl sessiz kaldığını da biliyoruz. Türkiye'yi bölmek isteyen hain PKK uzantılarına, FETÖ taşeronlarına kimlerin kucak açtığını çok iyi biliyoruz."

Aydın, bu meseleleri gerekçe göstererek Türkiye'ye yaptırım tehditlerini seslendirenlerin asıl amaçlarını da bildiklerini söyledi. Aydın, konuşmasına şöyle devam etti: "Bütün bu yaşananlar beka meselesi değil de nedir? Türkiye'yi kendi belirledikleri alanın içine hapsetme çabaları nedir? Sormak lazım, bu meseleler beka meselesi değil de nedir? Ayrıca, bu baskı ortamına ses çıkarmayarak, istiklal ve istikbalimizi tehdit ederek her fırsatta ülke ekonomimiz üzerinden bizi sınayanlara karşı sus pus kalırken, içerde bu zihniyete destek çıkarcasına konuşma gereği hissedenlere de seslenmek isterim, 2002'den 2018'e kadar 17 yılda aktiflerini yüzde 7 bin 300 artıran sizler değil misiniz? Bu ülkeden kazandıklarınız ile devasa şirketler oluyorsunuz da Türkiye'yi ekonomi üzerinden tehdit edenlere karşı neden hep sessiz kalıyorsunuz? Neden sesiniz hep milletin iradesine karşı yükseliyor? ASKON olarak 1993 yılından 2003 yılına kadar 25 bankanın batırıldığı, bu 10 yıllık dönemde ülkede mafyaların cirit attığı, batırılan bankaların ülkemize maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu günleri çok iyi biliyoruz. O gün sesiniz hiç çıkmadı. O gün kaygılıyız mesajları vermediniz."