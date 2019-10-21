Anadolu Isuzu, Ar-Ge yatırımlarında gaza basacak

BRÜKSEL (AA) - KADİR YILDIZ - Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, gelecek dönemde Ar-Ge yatırımları ve yeni ürünler geliştirmenin ön planda olacağını belirterek, "Endüstri 4.0 ve dijitalizasyon anlamında baktığımız zaman çok ciddi gelişmeler var. Üretim çalışmalarımızın, satış ve satış sonrası servis çalışmalarımızın dijital yapıya daha uygun hale gelmesi lazım. Bunun için üretim ve fabrikamız tarafında da yatırımlar var." dedi.

Arıkan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Busworld Brüksel 2019'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, otobüs segmentinin dünyadaki en önemli fuarlarından biri kabul edilen bu organizasyona 9 modelle katıldıklarını söyledi.

Otobüs sektöründe dünyada gelişen bir trend olduğuna işaret eden Arıkan, "2030'a kadar emisyon seviyelerinin yüzde 30 düşmesi durumu söz konusu. Bu anlamda filolara ve toplu ulaşıma, alternatif yakıtlı araçların girmesi lazım." diye konuştu.

Bu doğrultuda iki elektrikli, bir CNG'li otobüsü piyasaya sunduklarını aktaran Arıkan, şöyle devam etti: