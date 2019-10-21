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Anadolu Isuzu, Ar-Ge yatırımlarında gaza basacak

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2019 11:27 | Son Güncelleme

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan: - "Önümüzdeki dönemde Ar-Ge yatırımları ve yeni ürünler geliştirme ön planda olacak. Endüstri 4.0 ve dijitalizasyon anlamında baktığımız zaman çok ciddi gelişmeler var. Üretim çalışmalarımızın, satış ve satış sonrası servis çalışmalarımızın dijital yapıya daha uygun hale gelmesi lazım. Bunun için üretim ve fabrikamız tarafında da yatırımlar var" - "Önümüzdeki sene yurt içi piyasasında da talebin artmaya başlayacağını planlıyoruz"

BRÜKSEL (AA) - KADİR YILDIZ - Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, gelecek dönemde Ar-Ge yatırımları ve yeni ürünler geliştirmenin ön planda olacağını belirterek, "Endüstri 4.0 ve dijitalizasyon anlamında baktığımız zaman çok ciddi gelişmeler var. Üretim çalışmalarımızın, satış ve satış sonrası servis çalışmalarımızın dijital yapıya daha uygun hale gelmesi lazım. Bunun için üretim ve fabrikamız tarafında da yatırımlar var." dedi.

Arıkan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Busworld Brüksel 2019'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, otobüs segmentinin dünyadaki en önemli fuarlarından biri kabul edilen bu organizasyona 9 modelle katıldıklarını söyledi.

Otobüs sektöründe dünyada gelişen bir trend olduğuna işaret eden Arıkan, "2030'a kadar emisyon seviyelerinin yüzde 30 düşmesi durumu söz konusu. Bu anlamda filolara ve toplu ulaşıma, alternatif yakıtlı araçların girmesi lazım." diye konuştu.

Bu doğrultuda iki elektrikli, bir CNG'li otobüsü piyasaya sunduklarını aktaran Arıkan, şöyle devam etti:

"8 metre Novociti Volt aracımız özellikle küçük şehirlerde elektrikli olmasının yanında kompakt ve düşük tabanlı yapısıyla kullanıcı ve yolcu dostu. Araç 300 kilometreye kadar çıkan menzile sahip. Aracı değişik pil paketleriyle sunarak birçok şehrin beklentilerini karşılamak istiyoruz. 12 metre uzunluktaki Citivolt da yeni çalışmalarla farklı pil paketleriyle şehirlere sunulacak. Interliner 13 metre CNG aracının yakın şehirler arası seyahat ve okul otobüslerinde Avrupa'da çok tutulacağını bekliyoruz."

- "İlk etapta Avrupa'da satışların yoğunlaşmasını bekliyoruz"

Aynı ürünleri Türkiye piyasasına da sunacaklarını dile getiren Arıkan, şöyle konuştu:

"3 aracımızın da ilk etapta Avrupa'da satışlarının yoğunlaşmasını bekliyoruz. Bundan önce piyasaya çıkardığımız araçlarda önce Türkiye, sonra ihracat pazarları diyorduk. Şu anda 44 ülkeye yayılmış durumdayız. Elektrikli araçlarımız 2021'in başında, CNG olan da 2020'nin üçüncü çeyreğinde piyasaya çıkıyor. CNG aracımızın önemli hacimlere Batı Avrupa'da ulaşacağını bekliyoruz. Piyasaya çıktığından itibaren 2020-2025 yıllarındaki dönemde en az 500-600 adet satacağımızı öngörüyoruz. 8 metrelik Novociti Volt'un Avrupa'daki küçük şehirlerde çok talep göreceğini umuyorum. Her sene bu araçlardan en az 50-100 adet arası satış bekliyoruz."

- "3 yıl sonra endüstri 4.0 anlamında da ideal bir dijital yapıya gelmek istiyoruz"

Arıkan, gelecek dönemde en büyük yatırımlarının Ar-Ge tarafında olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Farklı regülasyonlar, farklı müşteri beklentileri olan pazarlar var, yeni ürünleri ortaya çıkarmamız lazım. Alternatif yakıtlı ürünler portföyümüzü geliştirmemiz lazım. Önümüzdeki dönemde Ar-Ge yatırımları ve yeni ürünler geliştirme, ön planda olacak. Endüstri 4.0 ve dijitalizasyon anlamında çok ciddi gelişmeler var. Üretim çalışmalarımızın, satış ve satış sonrası servis çalışmalarımızın, dijital yapıya daha uygun hale gelmesi lazım. Bunun için üretim ve fabrikamız tarafında da yatırımlar var. Modernizasyon yatırımları var 2020'de yapacağımız. Bunlar 2021 ve 2022'de de devam edecek. Sonuçta 3 yıl sonra endüstri 4.0 anlamında da ideal bir dijital yapı, ideal bir fabrika yapısına gelmek istiyoruz. Yatırım tutarları şu an tam belli değil çünkü hem modernizasyon yatırımları var hem de dijital projeler var. Önümüzde ihracat planlarımız var. Önümüzdeki sene yurt içi piyasasında da talebin artmaya başlayacağını planlıyoruz. İhracattaki büyümemiz ve yayılmamızı, yeni ürünlerin bir şekilde piyasaya çıkmasını da düşünürsek istihdamda önümüzdeki senenin ikinci yarısından itibaren artışlar oluşabilecek."

- "Seyit aracımızın teslimatına başladık"

Savunma sanayi alanında da üretimler yaptıklarına işaret eden Arıkan, bu çalışmaların "Anadolu Savunma" adı altında devam edeceğini belirtti. Arıkan, "Seyit aracımız; şu anda Savunma Sanayi Başkanlığındaki bir projede, aynı zamanda ASELSAN ile yürüttüğümüz projede üretime ve satışa başladık, teslimatlarına başladık. Bu da önümüzdeki 1-2 sene devam edecek. Çok fazla proje var. Zor koşullara dayanabilen iyi çözümler sunuyoruz. O projelerin hepsinde yer alıyoruz." diye konuştu.

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Anadolu Isuzu Ar-Ge Endüstri 4.0 ihracat istihdam Tuğrul Arıkan yatırım

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