FİNANS

Anadolu Isuzu, ihracattaki başarısını Romanya'da kazandığı ihalelerle devam ettiriyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 11:57 | Son Güncelleme

Anadolu Isuzu, Romanya'nın IASI Belediyesi'ne teslim ettiği 92 Citiport otobüsten sonra şimdi de Köstence ve Sibiu ihalelerini kazanarak toplamda 135 aracın teslimatını gerçekleştirecek

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, 2018 yılında da ihracat pazarlarındaki büyük iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılına kadar ihracatta agresif büyüme hedefi olan Anadolu Isuzu, geçen yılın sonunda 92 adet Isuzu Citiport otobüsü Romanya'nın IASI Belediyesi'ne teslim ederek tarihinin en yüksek adetli ihracatına imzasını atmıştı.

İhracatta başarılı büyümesini devam ettiren Anadolu Isuzu, bir süre önce Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) düzenlediği ihalelerde önce Köstence Belediyesi için 90 araçlık dev teslimatlı ihaleyi kazandı. Daha sonra Sibiu Belediyesi için açılan ihalede 10 adetlik araç alımını kazanan Anadolu Isuzu, bir diğer Sibiu ihalesinde ise 35 araçlık teslimat için en iyi teklifi vererek ihaleyi kazanmış oldu.

Anadolu Isuzu'nun Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da tercih edilmesini sağlayan geniş bayi ve servis ağı başta olmak üzere satış sonrası hizmetlerdeki "kusursuz" hizmeti, ihalenin alınmasındaki en büyük etken oldu.

Avrupa'nın birçok noktasında güçlü servis ağıyla hızlı hizmet verebilen Anadolu Isuzu, Citiport otobüsleriyle düşük yakıt tüketimi, yüksek yolcu kapasitesi, uzun bakım periyotları gibi avantajları bir arada sunuyor.

Anadolu Isuzu'nun Türkiye'deki fabrikasında ürettiği ve Busworld 2015'te, "Avrupa'nın En Konforlu ve Ergonomik Otobüsü" ödülünü kazanan Isuzu Citiport, 2018 yılında ise dünyaca ünlü tasarım yarışması A'Design Award & Competition'dan, Gold A'Design Award tasarım ödülünü kazanarak konforunun yanı sıra tasarımını da tescillemiş oldu.

Citiport'un yan omuz çizgisi, iç mekanın daha aydınlık ve geniş olmasını sağlarken, aynı zamanda engelli yolcuların cam bölümünden dışarıyı rahatlıkla izlemesini de mümkün hale getiriyor. Isuzu Citiport'un yan kısmındaki kayar hat levhası görünürlüğü attırırken, dayanıklı malzemeler ile tasarlanan geniş iç hacmi sayesinde yolcularına şehir içi ulaşımda maksimum konforu sunuyor.

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