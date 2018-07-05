Anadolu Isuzu, ihracattaki başarısını Romanya'da kazandığı ihalelerle devam ettiriyor

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, 2018 yılında da ihracat pazarlarındaki büyük iddiasını sürdürmeye devam ediyor.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılına kadar ihracatta agresif büyüme hedefi olan Anadolu Isuzu, geçen yılın sonunda 92 adet Isuzu Citiport otobüsü Romanya'nın IASI Belediyesi'ne teslim ederek tarihinin en yüksek adetli ihracatına imzasını atmıştı.

İhracatta başarılı büyümesini devam ettiren Anadolu Isuzu, bir süre önce Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) düzenlediği ihalelerde önce Köstence Belediyesi için 90 araçlık dev teslimatlı ihaleyi kazandı. Daha sonra Sibiu Belediyesi için açılan ihalede 10 adetlik araç alımını kazanan Anadolu Isuzu, bir diğer Sibiu ihalesinde ise 35 araçlık teslimat için en iyi teklifi vererek ihaleyi kazanmış oldu.

Anadolu Isuzu'nun Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da tercih edilmesini sağlayan geniş bayi ve servis ağı başta olmak üzere satış sonrası hizmetlerdeki "kusursuz" hizmeti, ihalenin alınmasındaki en büyük etken oldu.