Anadolu Isuzu, Prilep Belediyesi'ne 4 tane Isuzu Citiport verdi

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu Makedonya'nın Prilep Belediyesi'ne 4 adet CNG sistemli Isuzu Citiport teslim etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu'nun Türkiye'de üretip dünyaya ihraç ettiği otobüsü Isuzu Citiport CNG, Makedonya'nın Prilep Belediyesi'nin tercihi oldu.

Isuzu, toplam 4 adet CNG (Compressed Natural Gas – Sıkıştırılmış Doğal Gaz) sistemine sahip Isuzu Citiport otobüsünü 24 Ağustos tarihinde düzenlediği törenle teslim etti.

Teslimat törenine Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Prilep Belediye Başkanı İlija Jovanoski, Prilep Belediyesi toplu taşıma direktörü Marija Cvetanoska, Anadolu Isuzu Uluslararası Satış Müdürü Hande Uğur ve Uluslararası Satış Uzmanı Alper Kılıç katılımda bulundu.

Ülkenin ilk CNG yeni otobüs alımı ve aynı zamanda Anadolu Isuzu tarihinde kazanılan ilk CNG'li Isuzu Citiport ihalesi olan Prilep Belediye ihalesi, çevreye duyarlı toplu ulaşım araçlarına olan ilginin artacağı gelecek süreç için de önem arz ediyor.

Tüm dünya şehirlerinde düşük emisyon salınımı ve çevreye duyarlı araç kullanımının teşvik edilmesi neticesiyle gün yüzüne çıkan Isuzu Citiport CNG, sıkıştırılmış gaz yakıt sistemiyle hem düşük işletim maliyetlerine sahip, hem de sıradan bir toplu ulaşım aracına göre çevreye verilen zararı azaltıyor.