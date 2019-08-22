FİNANS

Anadolu Isuzu, TransAnatolia Rallisi'nde yarışacak

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2019 12:28 | Son Güncelleme

Anadolu Isuzu, Türkiye'de 9 yıldır düzenlenen ve dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından biri olarak gösterilen TransAnatolia Rallisi'ne ikinci kez kadın yarış pilotlarıyla katılıyor

İSTANBUL (AA) - TransAnatolia Rallisi'ne Anadolu Isuzu'nun kadın yarış pilotları Isuzu D-Max ralli otomobiliyle katılıyor.

Anadolu Isuzu'dan yapılan yazılı açıklamaya göre şirket, Türkiye'de 9 yıldır düzenlenen ve dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından biri olarak gösterilen TransAnatolia Rallisi'ne ikinci kez kadın yarış pilotlarıyla katılıyor.

Türkiye'de üretilen ve yarış aracına çevrilen Isuzu D-Max, roll cage sistemi, performanslı motoru, yarış direksiyonu, yarış koltukları ve özel yeşil rengiyle TransAnatolia 2019'un ilgi çekici yarış araçlarından biri olacak.

Bu yıl 3'üncü kez 24-31 Ağustos'ta düzenlenecek Transanatolia Rallisi'ne katılacak olan Isuzu D-Max yarış aracı, 1 haftalık zorlu parkuru bitirip dayanıklılığını ispatlamayı hedefliyor.

Güçlü ve dayanıklı şasi alt yapısını 4x4 çekiş sistemiyle birleştiren Isuzu D-Max'in pilot koltuğunda Yeşim Nur Mantaş ve Co-Pilot koltuğunda Pınar Çelikel oturacak. 454 kapı numarasıyla yarışacak olan Anadolu Isuzu yarış takımı, tüm dünyanın yakından takip edeceği TransAnatolia’da etapları özel modifikasyona sahip aracıyla aşacak.

7 günde toplam 2 bin 300 kilometrelik parkuru aşacak olan Anadolu Isuzu kadın yarış pilotları, ilk gün yarışa Bolu Abant Gölü'nden start alıp Beypazarı, Nallıhan, Gordion ve Haymana parkurunu tamamlayacak.

İkinci gün Haymana'dan başlayıp Tuz Gölü, Sultanhanı, Obruk Gölleri, Mekke ve Acıgöl parkurunu tamamlayacak olan Anadolu Isuzu kadın takımı, üçüncü gün Acıgöl'den Ihlara, Güzelyurt, Nar Gölü ve Kapadokya parkurunu, dördüncü gün Kapadokya'dan Erciyes, Sultan Sazlığı, Ahır Dağı Yaylaları ve Maraş parkurunu, beşinci gün Maraş'tan Nurhak Dağları, Engizek Dağları ve Nemrut Dağı parkurunu, altıncı gün Nemrut Dağı'ndan Atatürk Barajı ve Mardin parkurunu, yedinci gün ise Mardin'den Göbeklitepe parkurunu aşacak ve 2019 yılı TransAnatolia rallisini burada tamamlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Isuzu Transanatolia Rallisi

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