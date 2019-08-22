Anadolu Isuzu, TransAnatolia Rallisi'nde yarışacak

İSTANBUL (AA) - TransAnatolia Rallisi'ne Anadolu Isuzu'nun kadın yarış pilotları Isuzu D-Max ralli otomobiliyle katılıyor.

Anadolu Isuzu'dan yapılan yazılı açıklamaya göre şirket, Türkiye'de 9 yıldır düzenlenen ve dünyanın en zorlu rally raid yarışlarından biri olarak gösterilen TransAnatolia Rallisi'ne ikinci kez kadın yarış pilotlarıyla katılıyor.

Türkiye'de üretilen ve yarış aracına çevrilen Isuzu D-Max, roll cage sistemi, performanslı motoru, yarış direksiyonu, yarış koltukları ve özel yeşil rengiyle TransAnatolia 2019'un ilgi çekici yarış araçlarından biri olacak.

Bu yıl 3'üncü kez 24-31 Ağustos'ta düzenlenecek Transanatolia Rallisi'ne katılacak olan Isuzu D-Max yarış aracı, 1 haftalık zorlu parkuru bitirip dayanıklılığını ispatlamayı hedefliyor.

Güçlü ve dayanıklı şasi alt yapısını 4x4 çekiş sistemiyle birleştiren Isuzu D-Max'in pilot koltuğunda Yeşim Nur Mantaş ve Co-Pilot koltuğunda Pınar Çelikel oturacak. 454 kapı numarasıyla yarışacak olan Anadolu Isuzu yarış takımı, tüm dünyanın yakından takip edeceği TransAnatolia’da etapları özel modifikasyona sahip aracıyla aşacak.