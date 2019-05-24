Anadolu Isuzu’dan kamyon ihracatına güçlü giriş

İSTANBUL(AA) - İhracat pazarlarındaki büyüme grafiğini sürdüren Anadolu Isuzu, İtalya Distribütörü Midi ile yaptığı anlaşma neticesinde İtalya’ya 234 adetlik ilk kamyon ihracatını gerçekleştirerek, kamyon ihracatına da başlayarak yeni bir atılım yaptı.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre,Türkiye’de üretilen ve İtalya’ya tek seferde en fazla kamyon satışı gerçekleştiren marka unvanına sahip oldu. NQR 90 model araçların 42 adedi sağdan direksiyonlu olarak üretilirken, bu araçlar İtalya’da çöp aracı olarak hizmet vermeye başlayacak. Geri kalan 192 adet ise muhtelif amaçlar ile kullanılacak.

84 adet Isuzu NQR 90 Short MT, 60 adet Isuzu NQR 90 Short NEES, 42 adet Isuzu NQR 90 S-Long Nees RHD ve 48 adet Isuzu NQR90 XXLong Nees araç ile toplam 234 araç Anadolu Isuzu’nun Türkiye’deki fabrikasında üretilecek ve İtalya Distribütörü Midi’ye teslim edilecek.

5193 cc hacminde Isuzu 4HK1E6C motora sahip olan NQR90, 190 PS gücünde ve 510 Nm’lik yüksek tork değerine sahip. 9500 kg’lık azami yük ağırlığıyla şehir içi taşımacılığında kullanılabilen ve belediye ihtiyaçlarını karşılayabilen NQR90, farklı şasi uzunlukları ve üst yapılarla da çeşitlendirilebiliyor.

