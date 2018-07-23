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Anadolu OSB Başkanlığına Tuncay seçildi

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2018 14:17 | Son Güncelleme

Anadolu OSB Başkanlığına Tuncay seçildi

Anadolu Organize Sanayi Bölgesinin (Anadolu OSB) ilk Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığına Hüseyin Kutsi Tuncay seçildi.

Bölgeden yapılan açıklamaya göre, Anadolu OSB'nin 1. Olağan Genel Kurulu, yapı kullanma izni alan katılımcılarla gerçekleştirildi.

Genel Kurulda, bölgenin kurucu ortaklarından olan iki ayrı iş yeri yapı kooperatifi, işlevlerini tamamlamaları nedeniyle tasfiye edildi.

Olağan Genel Kurul'da Ulusoy Elektrik İmalat AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sait Ulusoy ile Anişmak Anadolu İş Makinaları Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay başkanlık için yarıştı.

Yapı kullanma iznine sahip 64 yatırımcının sandığa gittiği seçimde, 34 oyla Hüseyin Kutsi Tuncay Anadolu OSB'nin ilk Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Tuncay, kuruluşundan itibaren Anadolu OSB'nin başkanlık görevini yürütmüştü.

Anadolu OSB'nin yeni yönetim kuruluna seçilen asil üyeler de Tuncay'ın yanı sıra Ayhan Çekim, Ahmet Kurt, Ercan Şanal ve Akın Aslan oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Organize Sanayi Bölgesi Anadolu OSB Hüseyin Kutsi Tuncay

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