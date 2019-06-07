Anadolu OSB MYO eylülde kapılarını açacak

MEHTAP YILMAZ - Anadolu Organize Sanayi Bölgesinde (Anadolu OSB) inşası tamamlanan Meslek Yüksekokulu (MYO) 2019/2020 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımına başlayacak.

Anadolu OSB Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesi için cari açığın kapatılmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Bu noktada teknolojiyi ticarileştiren OSB'lere büyük iş düştüğünü dile getiren Tuncay, ülke sanayisine katkı sağlamak için gayret gösterdiklerini ve bu kapsamda OSB olarak eğitime büyük önem verdiklerini ifade etti.

Söz konusu anlayış çerçevesinde Başkent Üniversitesi ile eğitim protokolü imzaladıklarını ve örnek bir model geliştirdiklerini anlatan Tuncay, şunları kaydetti:

"Üniversite ile görüşmeler neticesinde Anadolu OSB Meslek Yüksekokulunu kurmaya karar verdik. Geçen yıl mart ayında temelini attığımız yüksekokulun inşaatı ağustosta tamamlandı. Yapılan girişimler sonucu Yükseköğretim Kurulu, meslek yüksekokulunun bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda bulunmasını ve öğrenci alınmasını uygun gördü. Bu çerçevede, Anadolu OSB Meslek Yüksekokulu projemiz eylül ayında hayata geçecek ve 2019/2020 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımlarına başlanacak. "