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Anadolu OSB'nin göleti ödül getirdi

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2018 12:52 | Son Güncelleme

Anadolu OSB, göleti, çevreci uygulamaları ve doğa uyumlu tasarımları nedeniyle Avrupa Çevre ve Temizlik Platformunca ödüllendirildi

Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (Anadolu OSB), göleti, çevreci uygulamaları ve doğa uyumlu tasarımları nedeniyle "Avrupa Çevre ve Temizlik Platformunca (ECEP)" ödüle layık görüldü.

Anadolu OSB'den yapılan açıklamaya göre, ECEP Türkiye Delegasyonu'nun yaptığı araştırmalar sonucu, Türkiye'den çok sayıda aday gösterildi. Belçika'da yapılan elemelerin ardından Anadolu OSB, "En Çevreci Kurum" kategorisinde ödüle hak kazandı.

Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının çevresel, sosyal ve ekonomik başarılarını bütüncül yaklaşım içinde değerlendiren Avrupa Birliği (AB) kapsamındaki ödül için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'deki tüm OSB'lerin çevreci yaklaşımlara sahip olması gerektiğini belirtti.

Türkiye'de yaklaşık 330 OSB bulunduğunu aktaran Tuncay, "Bizden başka göleti olan yok. Bölgemiz sınırları içinde 120 bin metrekare büyüklüğünde yağmur sularıyla aynalı bir gölet oluşturduk. Göletin etrafını 5 bin ağaçla donattık ve bir yürüyüş parkuru yaptık. Doğal bir parka dönüştürdüğümüz göletimiz aynı zamanda kaz, ördek, balık gibi pek çok türden canlıya ev sahipliği yapıyor. Gölette her yıl Amatör Balıkçılar Federasyonu hakemliğinde çalışanlar ve işverenlerle balık tutma yarışması düzenliyoruz." ifadesini kullandı.

Tuncay, bölgede yaklaşık 300 bin metrekare büyüklüğünde ortak kullanım ve yeşil alan tahsis ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Cadde ve kanal yollarımız boyunca ceviz ağaçları diktik. Yapılanmaya izin olmayan yüksek gerilim hatlarımızın altında ise 2 bin 500 badem ağacı bulunuyor. Bu badem ağaçlarından elde ettiğimiz gelirle mesleki ve teknik eğitim alan öğrencilere burs sağlıyoruz. Öte yandan bölgemizde bacalı fabrika kurulmasına izin vermiyoruz. Mevcut işletmelerimizin tümünün etrafı ağaç ve çiçeklerle düzenlendi. Ayrıca toprak yapımızın elverişli olduğu her yerde çim yerine kekik yetişiyor. Bizim tabiata ve ülkemize borcumuz var. Üretirken yok etmek değil, yaşatmak gerektiğine inanıyoruz. Sanayi denilince akıllara kirlilik gelir. Bunu Anadolu OSB'de görmeniz mümkün değil. Gelecek ay balık tutma yarışmamız var, hepinizi davet ediyorum."

Anadolu OSB'nin ödülü, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak tarafından Tuncay'a takdim edildi.

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