FİNANS

Anadolu Savunma, IDEF'19'da "Seyit" ile görücüye çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 11:04 | Son Güncelleme

"Anadolu Savunma" ile geliştirdiği askeri kullanıma yönelik ağır kamyonlarla IDEF 2019’a katılan Anadolu Isuzu, fuarda ismini Çanakkale Zaferi’nin kahramanlarından Seyit Onbaşı'dan alan modellerini tanıttı - Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan: - "Yerli ve milli Seyit ürün ailemiz, en başta standartları çok yüksek bir kullanıcı olan Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere birçok ülkenin silahlı kuvvetinin, tam da aradığı araçlardan oluşuyor"

İSTANBUL (AA) - ALİ ATAR - Ticari araç sektörünün önde gelen üreticilerinden Anadolu Isuzu, birikimini ve iddiasını, "Anadolu Savunma" markası ile savunma sanayisine taşıyor. Anadolu Savunma, "Seyit" araç ailesiyle IDEF'19'da yerini aldı.

Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge Merkezi'nde, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen askeri kullanıma yönelik ilk ağır kamyonlar, IDEF 2019’da ilgililerle buluştu.

Fuarda Anadolu Isuzu, Anadolu Savunma markası ile kendi standında Seyit ismini taşıyan 8x8 tank taşıyıcı araç, 8x8 taktik tekerlekli araç ve 4x4 taktik tekerlekli araç modellerini sergilerken, Anadolu Isuzu alt yapısıyla geliştirilen 8x8 kurtarıcı araç da MPG standında yer aldı. Anadolu Isuzu yüksek performanslı askeri araçlarıyla sadece yurt içinde değil, yurt dışında da önemli bir pazar payı elde etmeyi hedefliyor.

- "Ürün ailemizin büyük bir ilgi göreceğinden şüphemiz yok"

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, fuarda AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma sanayisine yönelik geliştirdikleri yeni ürün ailesine ilişkin bilgiler verdi.

Zırhlı pick-up ve zırhlı midibüs üretimiyle yıllardır hizmet verdikleri savunma sektörünün Anadolu Isuzu'yu çok iyi tanıdığını anlatan Arıkan, "Anadolu Savunma markası altında Seyit ürün ailesine ait araçlarımızla sektöre verdiğimiz hizmetleri daha üst sınıflara doğru genişletiyor ve yerlilik odağımızla bunu ağır kamyonlara da taşıyoruz. Ar-Ge merkezimizde yürüttüğümüz çalışmalarla; yüksek performanslı, güvenilir, idamesi kolay ve maliyet-etkin bir ürün ailesi ortaya koyduk. Yerli ve milli Seyit ürün ailemiz, en başta standartları çok yüksek bir kullanıcı olan Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere birçok ülkenin silahlı kuvvetinin, tam da aradığı araçlardan oluşuyor. Bu nedenle ürün ailemizin büyük bir ilgi göreceğinden şüphemiz yok." diye konuştu.

Arıkan, ürettikleri araçlarda yerlilik oranının yıllar geçtikçe artırdıklarını belirterek, amaçlarının gelecek dönemde yerlilik oranını yüzde 70'lerin üzerine çıkarmak olduğunu sözlerine ekledi.

- Seyit'in tasarımları tamamen Türk mühendislerinden

Anadolu Isuzu’nun ilk kez IDEF 2019’da sergilediği ve ismini Çanakkale Zaferi’nin kahramanlarından biri olan Seyit Onbaşı’dan alan Seyit Askeri Kamyon Ürün Ailesi, Anadolu Savunma ile Çek Tatra Grubu arasındaki ortaklık sonucunda gün yüzüne çıktı.

Altyapıda Tatra’dan destek alınan araçların başta zırhlı kabin olmak üzere tasarımları ise tamamen Türk mühendisleri tarafından, Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Ağır koşullar altında ve zor coğrafi şartlarda çalışmaya oldukça uygun bir şekilde tasarlanan Seyit serisi araçlar, 8x8’den başlayarak 20x20’ye kadar farklı konfigürasyonlarda ve farklı motor seçenekleriyle üretilebiliyor.

Zırhlı pick-up ve zırhlı midibüs üretimlerini de devam ettiren Anadolu Isuzu, yeni alt markası Anadolu Savunma ile tüm yol şartlarında gidebilen ve Türk mühendisler tarafından geliştirilen kamyon çözümleriyle başta Türk savunma sanayisi olmak üzere, distribütörlerinin bulunduğu tüm yurt dışı pazarlardaki varlığını artırmayı hedefliyor. Anadolu Savunma savunma sanayisinde, her türlü lojistik amaçlı taktik tekerlekli ürün gruplarında yer almayı amaçlıyor.

PARTNERBir fenomenin ‘içerik intiharı’Bir fenomenin ‘içerik intiharı’
Kapalı ortamda led aydınlatma ile domates yetiştirdilerKapalı ortamda led aydınlatma ile domates yetiştirdiler
İTOİTO
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Savunma IDEF'19

En Çok Okunan Haberler

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Dolarda Fed hareketliliği!

Dolarda Fed hareketliliği!

Sigara Cep telefonu ve araçlar için ÖTV zammı

Sigara Cep telefonu ve araçlar için ÖTV zammı

FED faiz kararını açıkladı!

FED faiz kararını açıkladı!

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İSO İstanbul İmalat PMI Nisan’da 46.8’e yükseldi

İSO İstanbul İmalat PMI Nisan’da 46.8’e yükseldi

Kapalı ortamda led aydınlatma ile domates yetiştirdiler

Kapalı ortamda led aydınlatma ile domates yetiştirdiler

İTO

İTO

MOBİSAD: Cep telefonunda vergi artışı daralmayı sürdürecek

MOBİSAD: Cep telefonunda vergi artışı daralmayı sürdürecek

İTO: İstanbul'da Nisan'da perakende fiyatlar yüzde 2.81 arttı (2)

İTO: İstanbul'da Nisan'da perakende fiyatlar yüzde 2.81 arttı (2)

Kuzey Yakası’ndaki 62 dükkan açık arttırma ile satılacak

Kuzey Yakası’ndaki 62 dükkan açık arttırma ile satılacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.