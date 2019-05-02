İSTANBUL (AA) - ALİ ATAR - Ticari araç sektörünün önde gelen üreticilerinden Anadolu Isuzu, birikimini ve iddiasını, "Anadolu Savunma" markası ile savunma sanayisine taşıyor. Anadolu Savunma, "Seyit" araç ailesiyle IDEF'19'da yerini aldı. Anadolu Isuzu’nun Ar-Ge Merkezi'nde, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen askeri kullanıma yönelik ilk ağır kamyonlar, IDEF 2019’da ilgililerle buluştu. Fuarda Anadolu Isuzu, Anadolu Savunma markası ile kendi standında Seyit ismini taşıyan 8x8 tank taşıyıcı araç, 8x8 taktik tekerlekli araç ve 4x4 taktik tekerlekli araç modellerini sergilerken, Anadolu Isuzu alt yapısıyla geliştirilen 8x8 kurtarıcı araç da MPG standında yer aldı. Anadolu Isuzu yüksek performanslı askeri araçlarıyla sadece yurt içinde değil, yurt dışında da önemli bir pazar payı elde etmeyi hedefliyor. - "Ürün ailemizin büyük bir ilgi göreceğinden şüphemiz yok" Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, fuarda AA muhabirine yaptığı açıklamada, savunma sanayisine yönelik geliştirdikleri yeni ürün ailesine ilişkin bilgiler verdi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Bir fenomenin ‘içerik intiharı’ Kapalı ortamda led aydınlatma ile domates yetiştirdiler İTO

Zırhlı pick-up ve zırhlı midibüs üretimiyle yıllardır hizmet verdikleri savunma sektörünün Anadolu Isuzu'yu çok iyi tanıdığını anlatan Arıkan, "Anadolu Savunma markası altında Seyit ürün ailesine ait araçlarımızla sektöre verdiğimiz hizmetleri daha üst sınıflara doğru genişletiyor ve yerlilik odağımızla bunu ağır kamyonlara da taşıyoruz. Ar-Ge merkezimizde yürüttüğümüz çalışmalarla; yüksek performanslı, güvenilir, idamesi kolay ve maliyet-etkin bir ürün ailesi ortaya koyduk. Yerli ve milli Seyit ürün ailemiz, en başta standartları çok yüksek bir kullanıcı olan Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere birçok ülkenin silahlı kuvvetinin, tam da aradığı araçlardan oluşuyor. Bu nedenle ürün ailemizin büyük bir ilgi göreceğinden şüphemiz yok." diye konuştu. Arıkan, ürettikleri araçlarda yerlilik oranının yıllar geçtikçe artırdıklarını belirterek, amaçlarının gelecek dönemde yerlilik oranını yüzde 70'lerin üzerine çıkarmak olduğunu sözlerine ekledi. - Seyit'in tasarımları tamamen Türk mühendislerinden