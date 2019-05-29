FİNANS

Anadolu Sigorta hasar tespitinde yapay zeka kullanacak

FİNANS HABERLERİ  | 29.05.2019 17:57 | Son Güncelleme

Anadolu Sigorta, IBM Watson Görsel Tanıma Servisi ile hasar tespit süreçlerini yapay zeka kullanarak daha hızlandırmak için birlikte çalışacaklarını duyurdu.

Anadolu Sigorta hasar tespitinde yapay zeka kullanacak

İstanbul, 29 Mayıs (DHA) - Anadolu Sigorta, IBM Watson Görsel Tanıma Servisi ile hasar tespit süreçlerini yapay zeka kullanarak daha hızlandırmak için birlikte çalışacaklarını duyurdu.
IBM ve Anadolu Sigorta, hasar tespit süreçlerini yapay zeka kullanarak daha hızlandırmak için birlikte çalıştıklarını duyurdu. IBM Bulut üzerinde sunulan IBM Watson Görsel Tanıma Servisi, Anadolu Sigorta’ya araç hasarını gösteren fotoğraflar üzerinden gözden geçirmesinde ve hızlıca analiz yapmasında yardımcı olacak. Anadolu Sigorta, yüzde 70 oranında daha hızlı fotoğrafları yükleyip değerlendirerek hasar tespiti ve fiyat tekliflerinin daha hızlı tamamlanmasını sağlayıp müşteri deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre Anadolu Sigorta, her gün ortalama olarak 1,200 adet araç hasar dosyası açarken, bu dosyaların yüzde 63'ünde hasarın daha az olduğunu ve aracın “yürür” durumda bulunduğunu gösteren dosyalardan oluştuğunu belirtti. Anadolu Sigorta, söz konusu dosyalar üzerinden hasar değerlendirme sürecini optimize etmek amacıyla, esnek ve özelleştirilebilir yapıya IBM Watson Görsel Tanıma Servisi’nden faydalanacak.
Buna göre, ilk aşamada sözleşmeli oto servisleri, araç hasarının bir görüntüsünü alarak Anadolu Sigorta’ya ait uygulamaya yükleyecek ve sigorta şirketinin eksperleri ile mobil uygulama üzerinden paylaşacak. Doğru fotoğrafları almak için uygulama üzerinde bir fotoğraf asistanı bulunacak. Böylece sigorta şirketine olması gerektiği gibi görsellerin ulaştırılması sağlanacak. IBM Watson, hasarlı parçaları, hasar boyutunu ve onarımın veya değiştirmenin gerekli olup olmadığıyla ilgili bilgileri otomatik olarak belirleyip sınıflandıracak ve eksperleri bilgilendirecek.
Anadolu Sigorta, ikinci aşamada ise yapay zeka temelli uygulamayı kendi müşterilerine açmayı hedefliyor. Buna göre sigortalılar, IBM ile birlikte oluşturulan yeni platform ile araçlarının hasarıyla ilgili görüntüleri basit bir şekilde mobil uygulamaya yükleyerek, araçları hakkında temel bilgileri kendileri girecek ve böylece hasar tespit süreci daha da hızlanmış olacak.
Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Abacı, süreçle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Sigortacılık sektörü teknolojik gelişmelerden en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Türkiye’nin en büyük ve en köklü şirketi olarak teknoloji kullanımında da liderlik ediyoruz. Müşterilerimizin Araçlarında olan ufak hasarlarının analizinde yapay zeka teknolojisi kullanarak analiz ve tamir sürecini birkaç saate indirmek istiyoruz. Daha önce böyle bir çalışma yaparak yapay zeka sayesinde, müşterilerimize cam kırılması gibi ufak konut hasarlarını beş saniyede ödemeyi başarmıştık, artık oto sigortalarında da yapay zeka teknolojisini daha etkin kullanmaya başladık. 2018 yılında ‘AI First’ diyerek başladığımız çalışmalara 2019 yılında ‘Voice First’ ile devam ediyoruz.”
IBM Türkiye Ülke Genel Müdürü Volkan Sözmen de, Anadolu Sigorta ile olan iş birlikleri hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:
“Anadolu Sigorta ile uzun zamandır var olan iş birliğimizin bu proje ile yeni bir boyut kazanmış olmasından dolayı gurur duyuyoruz. IBM Watson’ın görsel tanımlama yetenekleri, Anadolu Sigorta'nın süreçlerini müşterileri için daha verimli ve daha zahmetsiz hale getirmesine büyük katkı sağlayacak. Sigortacılık sektörüne yeni bir ivme kazandıracak bu projenin sektörün dijital dönüşüm yolculuğuna da farklı bir yön vereceğine inanıyoruz. 80 yıldır olduğu gibi Türkiye’de müşterilerimizin işlerine değer katmaya devam edeceğiz.” (Fotoğraflı)

Anadolu Sigorta hasar tespitinde yapay zeka kullanacak

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