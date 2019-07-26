İstanbul, 26 Temmuz (DHA) - Anadolu Sigorta 2018 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu, Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından yapılan değerlendirmede Sürdürülebilirlik Raporu kategorisinde Altın Ödül aldı.

Anadolu Sigorta, iletişim alanında mükemmellik standartlarını belirleyen Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) tarafından düzenlenen 2018 Vizyon Ödülleri’nde Sürdürülebilirlik Raporu kategorisinde altın ödül aldı. Dünya çapındaki sıralamada ilk 100’e, Türkiye sıralamasında ise ilk 10’a giren Anadolu Sigorta, toplamda beş ödül kazandı.

Anadolu Sigorta’nın faaliyetlerinden kaynaklanan sosyal, ekonomik ve çevresel etkilere yönelik yönetimsel yaklaşım ve taahhütlerine yer verilen raporda, bu konuda elde edilen performans sonuçları ve geleceğe dönük bakış açıları paylaşılıyor.

Rapor, sürdürülebilirliğin iş stratejisine entegrasyonu, enerji ve iklim değişikliği, dijitalleşme ve ekonomi 4.0.'da sigortacılık, iş etiği ve yasal uyum, insan kaynakları markası ve yetenek yönetimi, acente ve iş ortaklarıyla ilişkiler ve sigorta bilincinin geliştirilmesi konularını içeriyor.

