"Anadolu'da otel yatırımı artışı sevindirici"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, Anadolu şehirlerinde otel yatırım artışının sevindirici olduğunu belirtti.

TÜROB'tan yapılan açıklamaya göre, konaklama yatırımlarında proje sayısı azalırken, toplam yatırım tutarı TL bazında arttı. Antalya ve İstanbul'dan sonra son iki yılın en hızlı büyüyen illerinden biri olan Trabzon'da yatırım iştahı dindi. Genel olarak Karadeniz Bölgesi'ne yapılan yatırımlar da yavaşladı.

Yılın ilk 4 ayında Ticaret Bakanlığı tarafından verilen "Yatırım Teşvik Belgelerine" ilişkin verilere göre ülke genelinde toplamda 16 şehirde 41 yeni otel projesi teşvik belgesi aldı. En fazla yatırım teşviki sıralamasında son iki yıldır Antalya ve İstanbul’dan sonra üçüncü sırada yer alan Trabzon’da bu yıl 4 ayda hiç başvuru yapılmadı. Geçen yılın aynı döneminde Trabzon'da 4 otel projesi için başvuru yapılmıştı.

Karadeniz Bölgesi genelinde geçen yıl ilk dört ayında 11 proje için başvuru yapılırken, bu yılki sayı 5'te kaldı. Proje sayısı açısından en fazla otel yatırımı yapılacak iller sıralamasında Antalya 10 otel ile yine ilk sırada yer aldı. Antalya'yı 8 otelle İstanbul ve 6 otelle Muğla takip etti.