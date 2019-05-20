Anadolu'da yenilenebilir enerji potansiyeli yüksek

"2026'da Türkiye'nin toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 50'nin üzerine çıkabilecek. Şu anda elektrik tüketimimizin yaklaşık yüzde 10'unu rüzgar ve güneşten karşılıyoruz. Bu aslında Türkiye'nin kaynak zenginliğini göz önünde bulundurduğumuzda çok küçük bir rakam. Rüzgar ve güneş enerjisinde 30 biner megavatlık potansiyel olduğunu hesaplıyoruz. Söz konusu potansiyelin yüzde 60'ından fazlasının Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde olduğunu görüyoruz."

Bu yıl "Sürdürülebilir Anadolu" temasıyla üçüncüsü düzenlenen Ilgaz Enerji Çalıştayı'nda konuşan Saygın, Türkiye'nin enerji talebinin yavaş da olsa artmaya devam ettiğini söyledi.

"En fazla enerji tüketen binalar hizmet binaları fakat tüketimler bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Bu yüzden, enerji verimliliği sağlamak için bina ve bölgelere göre farklı strateji ve teknoloji gerekiyor. Öte yandan, enerji verimliliğindeki iyileşmelerin Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı hedefleriyle hızlandırılması çok önemli. Bu kapsamda kısa dönemde yatırımları hızlandırmak için uzun vadeli planlama gerekiyor. Yenilikçi piyasa, iş, finans modelleri, teknoloji ve yaklaşımlarla yenilenebilir enerji entegrasyonunun ve tüm sistemin verimliliğinin artırılması da önemli."

Arslan, bu yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği Derneği ve çeşitli paydaşların katılımıyla verimlilik ölçümü çalışması başlatıldığını belirterek, "Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi çalışması ile eylem planı kapsamında yapılan iyileştirmeler ölçülecek. Bunu çok önemsiyoruz. Ölçemediğimiz hiçbir şeyin kıymeti yok." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bir zamanlar enerji açığı sorunuyla uğraştığını ancak şu anda temel konunun enerji verimliliği olduğunu dile getiren Arslan, "Özellikle gaz dağıtımını Anadolu'nun her yerine yaygınlaştırıyoruz ve ısınmada çevreye olan etkileri gideriyoruz. Burada, yarı yarıya düşen bir karbon emisyonu söz konusu. Ayrıca Türkiye enerji sektörünün özellikle akıllı sistemler konusunda kaydettiği gelişmeler, enerji verimliliğinin artması ve ölçülebilmesine ciddi fayda sağlıyor."

