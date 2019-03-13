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AnadoluJet'in Bursa-Gaziantep direkt uçuşları başladı

FİNANS HABERLERİ  | 13.03.2019 17:09 | Son Güncelleme

Gaziantep'ten havalanan ilk uçak ve yolcuları, Yenişehir Havalimanı'nda su takı ile karşılandı - AnadoluJet Pazarlama ve Satış Müdürü Murat Yağmur: - "Pazartesi, çarşamba ve pazar günleri seferlerimiz devam edecek. 1 Nisan'dan itibaren de çarşamba, cuma, pazar günleri karşılıklı seferlerimiz olacak"

AnadoluJet tarafından Bursa ile Gaziantep arasında direkt uçuşlara başlandı.

Gaziantep Havalimanı'ndan havalanan AnadoluJet uçağı, 130 yolcusuyla Yenişehir Havalimanı'na indi. Uçak, iniş sırasında itfaiye ekiplerince oluşturulan su takının altından geçti.

Karşılama törenine, AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Vildan Yılmaz Gürel, Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, AnadoluJet Pazarlama ve Satış Müdürü Murat Yağmur, Bursa Gaziantepliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Şengüloğlu ile vatandaşlar katıldı.

Davul zurnayla karşılanan yolculara baklava ikram edildi.

Daha sonra uçak, Yenişehir Havalimanı'ndan binen 175 yolcuyla Gaziantep'e gitti.

- "Bizim için hayaldi, gerçeğe dönüştü"

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, AnadoluJet'in karşılıklı uçuşlarıyla Bursa ile Gaziantep arasındaki mesafenin kısaldığını söyledi.

Uçuşlarla iki şehrin birleşmesinin sağlanacağını belirten Erdem, "Bizim için bir hayaldi, gerçeğe dönüştü. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu süreç uzun yıllara dayanıyor, bugün gerçekleşti. İnşallah hepimize hayırlı uğurlu olur. Hem Bursalı hem de Gaziantepli hemşehrilerimizin bu uçuşlara sahip çıkmalarını bekliyoruz." dedi.

Bursa Gaziantepliler Derneği Başkanı Bilal Şengüloğlu, seferlerin kalıcı hale gelmesi için dernek olarak çok çalışacaklarını belirterek, "Tüm üyelerimizden, hemşehrilerimizden uçuşlara sahip çıkmalarını istiyorum. Şimdi Gaziantep'e ve Bursa'ya gitme zamanıdır." diye konuştu.

- Haftanın 3 günü karşılıklı seferler yapılacak

AnadoluJet Pazarlama ve Satış Müdürü Murat Yağmur da seferlerin haftada 3 gün yapılacağını bildirdi. Yağmur, "Pazartesi, çarşamba ve pazar günleri seferlerimiz devam edecek. 1 Nisan'dan itibaren de çarşamba, cuma, pazar günleri karşılıklı seferlerimiz olacak. Gaziantep'ten kalkışımız 13.40, Bursa'dan kalkışımız da 15.40 olacak." diye konuştu.

Yolculardan Fadile Çelikdemir de seferlerin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bursa'dan Gaziantep'e rahatça gidip gelebileceklerini söyleyen Çelikdemir, "10 yıl önce olsaydı daha iyi olurdu. Bursa'dan Gaziantep'e direkt uçuşların olmamasına çok üzülüyorduk. Çok sevindik, mutlu olduk." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
bursa Gaziantep havalimanı Yenişehir

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