Anadolu'nun değerleri YÖREX'te buluşacak

Antalya'da bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) 81 ilin lezzet ve değerlerinin tanıtılması amaçlanıyor.
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, yaptığı açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 2008'de yaşanan ekonomik krizde "Kriz varsa çare de var" sloganıyla başlattığı kampanyanın ardından YÖREX'i hayata geçirdiklerini hatırlattı.
Ekonomik krize karşı yöresel ürünler ve yerli üretimi teşvik etmek amacıyla fuarı başlattıklarını anımsatan Çandır, ilk fuarı 2010'da "Sizin oraların nesi meşhur?" sloganıyla düzenlediklerini aktardı.
Çandır, Anadolu topraklarında coğrafi işaret alabilecek 3 bin 500 civarında yöresel ürün olduğuna dikkati çekerek, "Bunların çoğunluğunu tarım ve gıda ürünleri oluşturuyor. Yöresel ürünlerimizin mutlaka ekonomiye kazandırılması gerektiğine inanıyorum. Kırsal kalkınma diyorsak bunun ilacı yöresel ürünler." ifadelerini kullandı.
ANFAŞ Fuar Alanı'nda düzenledikleri organizasyonla binlerce ürünün tanıtımını yaptıklarını vurgulayan Çandır, YÖREX'in 24-28 Ekim'de kapılarını açacağını belirtti.
- "Ziyaretçiler, Anadolu turu yapabilecek"
Çandır, 81 ili fuarda buluşturmayı hedeflediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Bu yıl 7 bin metrekare alanda ziyaretçilerimiz bir günde Anadolu turu yapabilecek. Kars'ın kaşarı da Edirne'nin tava ciğeri de Mardin'in bakır dövmeleri de Devrek'in bastonu da bu fuarda olacak. Bu yıl Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağlarından bir konsept oluşturup, tadım etkinlikleri planladık. Memleket hasreti çekenleri Türkiye'nin en renkli fuarına bekliyoruz."
YÖREX'in, yöresel ürünlerin coğrafi işareti konusunda farkındalık yarattığını bildiren Çandır, oda borsalar, yerel yönetimler ile Türk Patent ve Marka Kurumunun coğrafi işaret konusunda yoğun çalıştığını anlattı.
YÖREX'ten sonra coğrafi işaretle ilgili önemli bir bilinç oluştuğunu belirten Çandır, "Coğrafi işaretli ürünlerin ticareti dünyada 100 milyar dolar hacim oluşturuyor. Bunun büyük çoğunluğu Avrupa ülkelerinde. Türkiye'de hanehalkı tüketiminin üçte biri coğrafi işaret alabilecek ürünlerden oluşuyor." değerlendirmesinde bulundu.
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