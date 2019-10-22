Anadolu'nun yöresel ürünleri YÖREX'te buluşacak

Antalya'da gerçekleştirilecek 10. Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX) ile Anadolu'nun yöresel ürünlerinin ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuar, yarın kapılarını açıyor.

Fuarda 81 ilin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de yöresel ürünleri yer alacak. Toplam 250 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarla Anadolu'nun yöresel ürünlerinin ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

ATB Başkanı Ali Çandır, yaptığı açıklamada, YÖREX'te 164 oda ve borsa, 18 kalkınma ajansının yanı sıra valilik, belediyeler, kooperatifler, üretici birlikleri ve firmalardan oluşan 647 katılımcının yer alacağını belirtti.

"Sizin oraların nesi meşhur?" sloganıyla düzenledikleri fuara bu yıl ilginin yoğun olacağına dikkat çeken Çandır, "YÖREX Anadolu'dur. Kuzeyi güneyi, doğusu batısı kültürlerin, yöresel ürünlerin buluşma noktasıdır. 10 yıl önce attığımız bu maya tuttu. YÖREX, Antalya'yı aştı, Türkiye'nin markası haline geldi." ifadelerini kullandı.