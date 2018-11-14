FİNANS

Analist Woo: Bitcoin’de fiyat düşüşü 2019 ortasına kadar devam edecek

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 12:04 | Son Güncelleme

KRİPTO para teknik analisti Willy Woo, Bitcoin fiyatının 2019'un 2'nci çeyrek dönemine kadar bir taban oluşturmasını beklemediğini kaydetti.

Erkan ÖZ, (DHA)- KRİPTO para teknik analisti Willy Woo, Bitcoin fiyatının 2019'un 2'nci çeyrek dönemine kadar bir taban oluşturmasını beklemediğini kaydetti.
Twitter'da açıklamalarda bulunan Willy Woo, kripto paraların amiral gemisi konumunda olan Bitcoin'in yakın geleceğinin pek de parlak olmadığını ifade etti.
Aynı zamanda bir trader olan Woo, Bitcoin’in ayı (düşüş) piyasasından çıkışı için bakılması gereken göstergelerden bir tanesinin de fiyatın 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkması olduğunu vurguladı. Willy Woo, Bitcoin’de düşüş beklentisini dayandırdığı göstergeler arasında NVTS'yi (Bitcoin network değerinin işlem değerine oranı) gösterdi. NVTS’nin destek seviyesini aşağı kırdığına dikkat çeken Woo, bunun klasik bir sat sinyali olduğunu ifade etti.
2017-2018 döneminde bin dolardan 20 bin dolara tırmanan Bitcoin, türev işlemlerinin başlamasının ardından hızla düşüşe geçmişti. Ekim 2018’de 6 bin 500 dolarlara kadar gerileyen Bitcoin, şu an 6 bin 360 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

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