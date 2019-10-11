Analistler, Barış Pınarı Harekatı'nda TL varlıklarda bozulma beklemiyor

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek maksadıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı boyunca da döviz ve pay piyasalarında oynaklığın sınırlı kalabileceğini tahmin eden analistler, Türkiye'ye yönelik terör tehdidinin bertaraf edilmesiyle oluşturulan güvenli bölge sayesinde 3 milyonu aşkın Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerinin sağlanacağını dile getirdi.

- "Harekat boyunca ekonomide reform ve teşvik sürecinin kesintisiz devamı önemli"

Barış Pınarı Harekatı'nın finansal piyasalara etkisini değerlendiren AA Finans Analisti ve Stratejist Cüneyt Paksoy, Barış Pınarı Harekatı'nın çok uzun süredir planlanan, stratejik olarak her alanda ciddi hazırlıklar yapılan ve Türkiye'nin Fırat'ın doğusu, Suriye'nin kuzeyi noktasında terör kaynaklı istikrarsızlık ve barışı engelleyici hedeflere karşı uzun süreli bir operasyon olduğunu belirtti.

Bu operasyon sürecinde piyasaların takip edeceği birkaç önemli başlık bulunduğunu ifade eden Paksoy, şöyle devam etti:

"İdlib barış sürecinde başlayan ve bugüne kadar devam eden iki ülkenin lideri arasındaki güçlü ve pozitif iletişim etrafında çıpalanan Türkiye-ABD ilişkilerinin seyri. ABD içinde şimdilik Başkan Trump'ın mesafeli durduğu muhalefetin, Pentagon vb. kurumların desteklediği olası yaptırım tehditlerinin gerçekleşme olasılığı. Başta Rusya, İran ve Irak gibi bölge ülkeleri ile operasyonla ilgili yürütülecek iletişim süreci. AB, İsrail ve bölge üzerinde etkili olan diğer majör ülkeler ve özellikle NATO ile sürdürülecek iletişim. Harekatın adım adım devamı sırasında oluşacak haber akışı, süresi ve sonucu itibarıyla olası etkiler. Harekatın süresi, boyutu gibi değişkenlerle izlenecek Türkiye ekonomisine olası etkileri. Bu başlıklar ve olası fiyat etkisi piyasalar tarafından yakından izlenecek."