ANALİZ - ABD ile Çin'in 90 gün içinde anlaşması zor

WASHINGTON (AA) - GÜLBİN YILDIRIM - ABD ve Çin yönetimlerinin ticaret ateşkesine yönelik farklı yaklaşımları, 90 gün içinde gerçek bir anlaşma imzalanmasının zor olacağına işaret ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, geçen hafta sonu Buenos Aires’te düzenlenen “G20 Liderler Zirvesi” kapsamında yaptıkları görüşmede 90 günlük ateşkes kararı almışlardı.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasında bir süredir devam eden ticaret savaşının yeni tarifelerle büyümesini önleyeceği umulan ateşkes, ilk etapta finans kuruluşları, ekonomistler ve yatırımcılar tarafından olumlu değerlendirildi.

Küresel piyasalar ateşkesin yarattığı iyimserlikle haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi ancak tarafların ateşkes için ortak bir açıklama yerine farklı açıklamalarda bulunmaları ve Trump’ın Twitter paylaşımları iyimserlik bulutlarının kısa zamanda dağılmasına neden oldu.

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- Çin’in açıklamasında 90 gün ibaresi yok

Washington ve Pekin tarafından yapılan ateşkes açıklamalarındaki uyuşmazlıkların arasında ateşkesin süresine yönelik farklılık öne çıktı.