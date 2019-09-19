ANALİZ - Avro Bölgesi resesyondan çıkışı maliye politikalarında aramalı

Küresel piyasalarda siyasi ve jeopolitik belirsizlikler başta olmak üzere ticaret savaşları, talep yetersizliği ve deflasyonist ortam Avro Bölgesi ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Para politikalarına yüklenilen sorumluk ve ağırlık, küresel anlamda bütün ekonomilerde artış gösterdi. Özellikle 2008 küresel finans krizi sonrası ABD Merkez Bankası (Fed) ve ECB başta olmak üzere diğer ülke merkez bankalarının uzun süre genişleyici para politikası uygulaması, maliye politikalarının önüne geçti.

ECB, geçen hafta yaptığı toplantıda mevduat faizlerini 10 baz puan indirimle rekor düşük seviye olan yüzde eksi 0,5 seviyesine çekti. Aynı zamanda parasal genişleme programını da aylık 20 milyar avroluk tahvil alımı şeklinde tekrar başlattığını duyuran ECB, bu programın enflasyonun yüzde 2 hedefinin hemen altına gelene kadar devam edeceğini duyurdu.

ECB Başkanı Mario Draghi, Avro Bölgesi'nin daha uzun süreli ekonomik zayıflıkla karşı karşıya kalabileceğini belirterek, "Avro Bölgesi'nin büyümesine yönelik riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor, bunda süregelen belirsizliklerin hala güçlü olması, jeopolitik faktörler, yükselen korumacılık tehdidi ve gelişmekte olan ülke piyasalarının hassas durumu önemli rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Avro Bölgesi hükümetlerine seslenen Draghi, sadece para politikası ile mevcut problemlerin çözümünün zor olduğunu, maliye politikasının da önemli bir araç olarak kullanılmaya başlanması gerektiğini söyledi.

Avro Bölgesi için 2019 büyüme hedefini yüzde 1,2'den yüzde 1,1'e, 2020 için 1,4'ten yüzde 1,2'ye düşürdüğünü açıklayan ECB, enflasyon beklentilerini de yıl sonu için 10 baz puanlık düşüşle yüzde 1,2'ye, 2020 yılı için için 40 baz puanlık düşüşle yüzde 1,2'ye çekti.