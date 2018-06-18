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ANALİZ - Faiz çarkı konutta diğer kredilerin tersine işliyor

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2018 11:18 | Son Güncelleme

Son 6 aylık dönemde konut kredisi faizleri 50 baz puan düşerken, ihtiyaç kredisi faizleri 140 baz puan, ticari kredi faizleri 420 baz puan ve taşıt kredisi faizleri 590 baz puan yükseldi - Nisan ayında yüzde 14,88 ile son 9 yılın zirvesine yükselen konut kredi faiz oranı, mayıs ve haziran ayında gerileyerek yüzde 13 sınırına kadar indi

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Son 6 aylık dönemde konut kredisi faizleri 50 baz puan düşerken, ihtiyaç kredisi faizleri 140 baz puan, ticari kredi faizleri 420 baz puan ve taşıt kredisi faizleri 590 baz puan yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2017 yıl sonunda yüzde 19,4 düzeyinde bulunan ortalama ihtiyaç kredi faiz oranı haziran ayının ilk haftası itibarıyla yaklaşık 140 baz puanlık artışla yüzde 20,73'e ulaştı. İhtiyaç kredi faiz oranı hazirandaki yüzde 20,73'lük değerle Mart 2013'ten bu yana gördüğü en yüksek seviyesine çıktı.

Bankaların en yoğun kullandırım yaptığı ticari kredi faiz oranı da aynı dönemde yaklaşık 420 baz puanlık artışla yüzde 17,07'den yüzde 21,28'e yükseldi. Böylece ticari kredi faiz oranı 9,5 yılın zirvesini gördü.

Taşıt kredi faiz oranı da aynı dönemde yükseliş eğilimini sürdürdü. Geçen yıl sonunda yüzde 14,65 seviyesinde bulunan ortalama taşıt kredi faiz oranı, haziran ayının ilk haftasında 590 baz puan artış göstererek yüzde 20,55'e ulaştı.

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- Konut ile diğer kredilerde faiz makası açılıyor

Son 6 aylık dönemde konut kredi faiz oranları haricindeki kredi türlerinde artış yaşanırken, faiz çarkı konutta sektörün tersine işledi. Geçen yıl sonunda yüzde 13,52 seviyesinde bulunan ortalama konut kredi faiz oranı, haziran ayının ilk haftası itibarıyla yüzde 13,02'ye geriledi. Böylece 6 aylık süreçte konut kredi faizi 50 baz puan düşüş gösterdi.

Bu yılın nisan ayında yüzde 14,88 ile son 9 yılın zirvesine yükselen konut kredi faiz oranı, mayıs ve haziran ayında gerileyerek 9 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 13 sınırına kadar indi.

Konut kredilerindeki geri çekilmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli platformlarda faizlerin indirilmesi çağrısı, hem tüketicilerin hem de gayrimenkul sektörü temsilcilerinin talebi ve Başbakan Binali Yıldırım'ın mayıs ayında Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 61. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalar etkili oldu.

Konut kredilerinde faiz oranı Ziraat Bankası'nın öncülük ettiği ve 10 Mayıs'ta başlattığı kampanyayla önemli eşik değeri olan yüzde 1'in altına çekildi. Ziraat Bankası'nın ardından Halkbank, Şekerbank, Vakıfbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım da faiz oranlarını düşürdü.

Bankalarca açılan kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları (yüzde) şöyle:

Tarih İhtiyaç Taşıt Konut Ticari Aralık 2017 19,36 14,64 13,52 17,07 Ocak 2018 20,02 17,47 14,14 17,19 Şubat 2018 20,18 18,01 14,68 17,65 Mart 2018 19,84 17,39 14,79 17,61 Nisan 2018 19,98 18,19 14,88 17,31 Mayıs 2018 20,19 18,86 13,92 18,05 Haziran 2018 20,73 20,55 13,02 21,28

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Anahtar Kelimeler:
Konut Kredisi kredi faizi TCMB

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