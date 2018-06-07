ANALİZ - İngiliz otomotiv sektörü Brexit dar boğazında

LONDRA (AA) - GÖKHAN KURTARAN - Yıllık iş hacmi yaklaşık 77,5 milyar sterlin seviyesinde olan İngiliz otomotiv sektörü, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkış sürecine (Brexit) ilişkin belirsizlikler nedeniyle zorlu bir dönemden geçiyor.

Tarihsel olarak küresel otomotiv sektörünün dinamolarından biri olan İngiltere, sektörün AB’den çıkış sürecine ilişkin belirsizliklere uyum sağlamakta zorlanması, yatırımların hız kesmesi ve dizel araçlara olan talebin azalması gibi nedenlerle adeta "kapsamlı bir stres testinden" geçiyor.

İngiliz otomotiv endüstrisinin yıllık iş hacmi yaklaşık 77,5 milyar sterlin seviyesinde bulunuyor. Sektörün ülke ekonomisine sağladığı katma değerin ise 18,9 milyar sterlin olduğu tahmin ediliyor.

Ülke genelinde 169 bin kişiye istihdam sağlayan otomotiv sektörü, İngiltere’nin toplam ürün ihracatının ise yüzde 12’sini oluşturuyor. Sektörün büyümesinin devam edebilmesi için Ar-Ge çalışmalarına yılda yaklaşık 4 milyar sterlin yatırım gerçekleştiriliyor.

İngiltere’nin 2016'da AB referandumunda ayrılık kararı almasından bu yana sektörde faaliyet gösteren 30’dan fazla büyük üretici şirket ile yaklaşık 2 bin 500 ara ürün üreten küçük çaplı firma, oldukça zor bir dönemden geçiyor.